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新增50院舍確診 全港80歲以上長者過半未打針

香港新聞組／香港27日電
香港26日新增66人離世，當中僅有一成人接種兩針新冠疫苗。圖為香港當天市民到旺角麥花臣球場流動採樣站檢測。（中通社）
香港26日新增66人離世，當中僅有一成人接種兩針新冠疫苗。圖為香港當天市民到旺角麥花臣球場流動採樣站檢測。（中通社）

香港疫情失控，香港因染疫死亡人數也繼續攀升。香港醫院管理局公布，新增66名確診者死亡，其中6成住在院舍，9成死者年齡在65歲以上，大部分是長期病患。現在還有97名確診者情況嚴重，40人危殆。另有22人是於20日24日不治，因為數據滯後，昨日才公布。

新冠疫苗接種計畫昨日展開一年，全港超過一半的80歲或以上長者仍未打第一針，新增50所院舍出現確診個案，第五波疫情下累計470所院舍有確診個案，涉及1943名院友，逾600名員工，70所院舍出現10人以上的爆發。

公務員事務局局長聶德權定下目標，安老院舍長者接種率在3月中達65%，4月中要達到90%。聶德權表示，根據流行病學分析，未完成接種疫苗人士的死亡率，是完成接種疫苗人士的7倍。

他說當局設定目標，3月初把每日的接種量再提升兩成至10萬劑；在3月初第一針的接種率達至90%；在4月中學校開課之前，3至11歲兒童的接種率達到90%；在3月中安老院舍長者接種率達65%，在4月中達90%。

港府正招募醫護人手，全力物色增加接種場地。

疫苗 香港 疫情

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