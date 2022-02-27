港再增1.7萬確診 總數11萬超內地 仍未到頂

香港示意圖。圖／shutterstock

香港疫情 繼續惡化，昨天單日確診個案突破1萬7000宗，再創新高，累計確診數超過11萬人，已超越新冠疫情最早出現的內地總確診數（10萬8000多人）。港府衛生官員表示，第五波疫情以來確診個案已逾8萬宗，但仍未到頂峰。

香港昨天新增確診個案1萬7063宗，其中僅6宗是輸入個案，且總數的9成2是感染Omicron變種病毒，1宗是感染Delta病毒，另有8%仍在分析或病毒量低而分析不到。

香港衛生防護中心說，至今已有470間院舍出現疫情，涉及1943名院友及超過600名員工，當中約70間院舍染疫超過10人。

新冠病毒患者擠爆公院逾半個月，醫管局即日起更改出院準則，留醫病人不一定要住院滿7天，醫生如果臨床判斷病人已經康復、病情穩定、適合出院，亦考慮過感染情況及居住環境適合的話，就可安排出院，病人出院後亦要居家隔離，直至確診後第14天才可離家。醫管局總行政經理劉家獻稱，現有大量確診病人等候入院，部分病人的病毒量高，需要騰空病床優先收治入院病人。

港府食物及衛生局局長陳肇始昨天說，香港疫情極為嚴峻，第五波疫情爆發以來已有8萬1400多宗確診，佔疫情總個案8成6。確診個案在不足兩個月呈幾何級上升，但預計個案仍然未到頂峰，未來2、3個月關鍵時間，要穩控疫情，堅持早發現、早隔離及切斷傳播鏈。

香港新聞組／香港27日電

香港確診人數已連續兩天破萬，港府昨日宣布再放寬隔離令標準，正等待入院以及家居檢疫人士若已接種兩針疫苗，並在第6天及第7天的快速檢測 獲陰性結果，便可解除隔離令。港府亦計畫容許市民透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測確認，待衛生署一星期後建立網上呈報平台便可實行，日後確診者需申請病假時，當局會按數據庫有關資料發放病假紙。