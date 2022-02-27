香港逾2000食肆關門 敘福樓旗下40店停業

敘福樓旗下所有分店將於28日開始暫停營業，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、溫野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。圖為又一城牛角溫野菜餐廳。（中通社資料照片）

香港 第五波疫情 確診宗數不斷創新高，食肆經營壓力大。敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍昨於社交平台宣布，集團所有分店將於28日起暫停營業，「KABU-GO」網上平台則續運作。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時已有逾2000家食肆暫停營業。

香港01報導，黃傑龍指，疫情持續惡化，由1月初開始社交距離措施放寬無期，呈報確診個案昨天突破2萬2000，營商環境惡化至實在無法經營，因此集團所有分店將於2月28日暫停營業。

黃傑龍表示，世紀疫情大家都要勇敢生存，感謝醫護人員不眠不休照顧病人，希望這個決定也能稍微減輕醫護人員的負擔，「期望疫情盡早受控，我們也將盡早恢復營業繼續服務大家，約好你有緣再聚。」至於旗下網店「Kabu-Go」則繼續運作。

另據明報報導，敘福樓集團旗下餐廳品牌包括牛角、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、永華日常等。資料顯示，截至去年6月底止，集團合共經營40間餐廳，而永華日常更是開業不足半年。

據報導，他續指，復業日期視乎疫情何時受控，如全民檢測 後個案數字或有回落，個別地區分店或可陸續重開，而目前集團約有1000名員工受影響，停業期間員工放有薪假，但如疫情持續，需長時間停業，則有機會要放無薪假。