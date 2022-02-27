港1周246死 殮房屍疊屍 急症室變停屍間 「好似戰地」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫情 與嚴寒雙重夾擊下，死亡潮出現，香港 連續兩天出現逾萬宗新冠確診個案，昨增1萬7063宗，再多66人死亡，1周累計增至最少246人死亡，公立醫院殮房爆滿，甚至出現「屍疊屍」慘況，醫護形容急症室變臨時停屍間，伊利沙伯醫院醫護稱昨一度有15具遺體滯留急症室。醫管局稱正和衛生署、食環署等商討應變。

大公報報導，屍體處理隊由上周起，每天處理遺體較正常情況增加十多倍。有成員慨嘆：「入行十多年，第一次見死這麼多人！」衛生署證實，公共殮房現時已用超過九成的儲存量。

醫管局行政總裁高拔陞承認，近日有病人在急症室死亡。明愛醫院承認，在天寒期間，有三確診長者在急症室等候期間死亡。

另據明報報導，港大內科學系臨床教授孔繁毅昨稱，第五波或在下月初或下月中見頂，屆時每日或有兩、三萬宗個案，3月全月或死逾千人，主要是沒打針的長者。

急症室長龍未消，據報導，綜合公院消息，急症室長龍未消，綜合公院消息，截至昨晨約7時，17間急症室有484人已等逾48小時，當中逾四分之一在重災的伊院輪候。同時，死亡人數亦急升，未計滯後數據，過去一周（20至26日）最少有246名染疫者離世，前一周（13至19日）有60多宗。

報導稱，伊院急症室護士A透露，急症室爆滿情況沒好轉，醫院大堂昨圍起膠簾，放滿快測陽性患者，「基本上地下有空位都要放人，將毛巾放地下讓病人睡上面，好似戰地醫院」。明愛醫院急症室外，26日晚再次出現有病人在帳幕下等入院。

報導說，殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠得知食環署已「加爐」，每日火化從140多次增至200次。另外，商會初步接觸業界，大部分成員願以靈車送遺體，尚待港府安排。