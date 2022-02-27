港268救護人員確診人手緊絀 有病患叫救護車等了26小時

香港救護人員多人染疫，導致救護車沒人開，許多確診病患等不到救護車。消防處呼籲市民將救護資源留給重症、重傷患者。（中新社）

香港 接送病人的救護車是由香港消防處負責，香港消防處處長梁偉雄說，到昨天早晨，分別有268名救護人員確診，另有410名救護員列為密切接觸者，導致可調動救護車下跌3成，由260輛減至182輛，加上處理新冠病患的時間會比處理一般病患多兩至三倍，減慢救護車流轉，最長等候26小時仍未派車，反映病人延遲送院嚴重。

大公報報導，第五波疫情 下，公立醫療系統崩潰，聯合醫院精神科兼職顧問醫生潘佩璆表示，疫情奪去數百名患者性命，天氣寒冷、季節性流感引發長者肺炎，內科病房爆滿，加上近兩周疫情嚴峻，長期病患者擔心染疫而不敢求診，可能耽誤病情，送入醫院時已病情不輕，加上救護和醫護染疫，病人易被延誤送院及治療，不少病人因疫情而間接枉死。

潘佩璆透露，一名70多歲女病人有一條冠狀動脈栓塞，日前被取消3月的非緊急通波仔（心臟支架）手術 ，她擔心拖延手術會隨時病發死亡。他說，現時數以千計醫護員工不能上班，人手緊絀，亦影響照顧病人。

救護及醫護確診者亦影響救援，重症病人遲遲未能送院。消防處處長梁偉雄昨日表示，268名救護人員確診，401人列為密切接觸者不能執勤，平日下午大約260救護車出動，但昨天只有182架，最長等候26小時仍未派車，反映病人延遲送院嚴重。

另據明報報導，梁偉雄昨呼籲無病徵或病徵輕微者不要召喚救護車、不要往急症室，要將救護、急症室、病牀資源留給真正有急切需要的重症病人。食衛局長陳肇始呼籲市民留家抗疫，減少外出人數、時間及次數。