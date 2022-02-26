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港單日確診破萬 醫療體系瀕崩潰 急症室人龍重現

香港特派員李春／香港26日電
香港青衣的方艙醫院僅耗時三日，已大量「拔地而起」，約有1萬5000多個隔離單位。（中通社）
香港青衣的方艙醫院僅耗時三日，已大量「拔地而起」，約有1萬5000多個隔離單位。（中通社）

香港疫情更加惡化，25日單日確診個案數首度突破萬宗，公立醫院爆滿，專家推算香港已有20萬宗陽性個案，目前呈報者只有三分之一。

香港衛生防護中心公布最新數字，25日香港新增1萬10宗新冠病毒確診個案，是單日新高，也是香港疫情爆發以來首次日確診個案破萬。香港另有呈報個案約2萬1979宗，包括初步陽性及醫管局驗出陽性，意味著確診加上初步確診個案已近3萬2000宗。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻公布，過去24小時中有47名確診病人死亡，包括27男20女，年齡在9至100歲間。過去24小時再多51名病人情況危殆、48人情況嚴重。

確診個案狂增，香港公立醫院不堪重負，香港伊利沙伯醫院及廣華醫院已爆滿，香港醫院管理局還呼籲病情穩定的確診新冠病人，應避免前往急症室求診，以免加重急症室負荷。如有醫療需要，可預約醫管局轄下指定診所接受治療，快速抗原測試呈陽性的市民，應先安排深喉唾液覆檢，先讓醫護人員集中人手照顧較有醫療需要的病人。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，經推算香港有20萬宗陽性個案，呈報醫管局的個案只占三分之一，大部分是輕症個案。他說，香港第五波疫情的死亡個案，大多是屬於高危群組，有長期病，並無接種疫苗，其中有部分兒童感染後，出現腦病變離世，在以往流感時期亦有發生，較好的預防方法是接種疫苗。

部分確診者離世未必與新冠病毒有直接關係，有可能是因確診加重長期病患的病情，或由於未得到適當照顧，在戶外候診時因低溫症離世。

香港疫情中還出現一些極端個案，香港特色的「劏房戶」，即房間間隔到只容一床的類似雅房的租戶，在染疫後得不到醫治，住在「劏房」中互相傳染。最新個案是一個單位三間「劏房」，11人集體感染。

香港的監所也重災，香港懲教署上星期五起「鎖倉」（關閉監倉全面病毒檢測），已發現202名在囚人士確診，懲教署相信，未來一星期仍會繼續出現感染個案。

香港新聞組／香港26日電

明報報導，染疫數字高企下，一周前曾清走的急症室外人龍重現，隔離設施亦爆滿，原本各隔離設施有3600張床，最新收了5050人。

香港染疫人數在過去4周持續幾何級上升，4周前（1月29日至2月4日）共811宗，之後一周（2月5至11日）升5.7倍至5404宗，其後一周（2月12至18日）升2.8倍至20,581宗，至最近一周（2月19至25日）再升1.6倍至5萬3356宗。被問疫情是否失控，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說不知何謂失控，但現時疫情仍在上升。港大醫學院院長梁卓偉說，可想像疫情在未來數周只會愈來愈差，如疫情達高峰，極可能每天死亡數字或見三位數。

香港 疫情 疫苗

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