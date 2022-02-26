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港急診室慘況…輕症占病床禁出院 重症臥擔架上

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠病毒令公立醫院擠滿病人，有公院醫生說，有隔離病床住了不符出院條件的輕症者，相對嚴重者反滯留急症室，但急症室因病床不夠，要用擔架頂上。

明報報導，香港新型冠狀病毒單日個案數目首次突破五位數，多名專家建議再放寬出院準則，可按臨床診斷決定，讓無病徵及已康復者出院，以加快病床流轉。不過，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示暫無意改變出院準則。

有醫生稱，衛生防護中心的14日檢疫令有法律效力，醫生對輕症者不可「想放就放」，結果無法收較重症者，「什麼世界？」

有急症室醫生贊成再放寬出院準則，稱有染疫長者等4日未入病房，情况轉差要在急症室插喉。有內科醫生稱染疫者多如洪水，而部分病房中多長者，大多體弱或有長期病，即使放寬出院準則，料屬杯水車薪。

據報導，伊利沙伯醫院急症室昨再擠滿病人，部分人看似躺在地上，實際因無病床而要臥擔架。伊院急症室有22名醫護染疫，軟硬件均不足以應付大量患者。

明愛醫院急症室外昨再現一列病床。醫管局員工陣線主席陳國誠稱，據他所知明愛急症室仍有大批病人，醫護又染疫缺人手，夜班約兩人照顧80名病人。他說連日多院均情况嚴重，憂同事健康未能應付。

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