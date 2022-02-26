確診屢創新高 10天3.5萬港人出逃

深圳灣口岸排隊民眾。（翻攝自小紅書）

香港 從來對數字敏感，特別是那些不斷創出新高的數字，連日來被公布、受關注的，主要是單日確診個案的數字屢創新高，其實還有一個公開而未被關注的數字，是香港人離境的數字，過去十天香港人走了3萬5000人，這在實質封關下也是一個新高。

香港第五波疫情 自去年12月聖誕後燃起，到今年春節後全面惡化。香港確診個案從數個、十多個、數十個、百多個、數百個增加上來，2月9日是個標誌，那天香港首次單日確診個案破千，其後不斷創出疫情爆發兩年來的新紀錄，到2月25日，單日確診個案又有了新的紀錄，叫做「破萬」。

與疫情惡化、個案累增數字相關的，是港人離境的數字，到2月24日創出十天走人3.5萬的小紀錄。

香港入境處按例會每天公布進出境人數，這數字不見得有公眾媒體陳列，但按資訊公開可以隨時查詢，這數字翔實而細緻，會列出不同口岸不同人的出入境數據。疫情下香港實際上已經封關，只留了三個透氣的通道，空路是國際的香港機場 、海路是通澳門和珠海的港珠澳大橋、陸路是通內地的深圳灣口岸。

透過這三個口岸進出香港的人，分為三類，即「香港居民」、「內地訪客」、「其他訪客」。在疫情下後兩類人的數字微不足道，以「香港居民」來說，過去十日中透過三類口岸出境者，有3萬5800多，在疫情下這被認為是一個紀錄。而過去十日單日高峰是2月20日，那天香港人走了4200，也算是個紀錄。

前兩天香港報紙渲染港人經深圳灣逃到內地，也有網上短片指深圳灣大橋香港計程車排起長隊送港人。但那口岸管得很嚴，一天最多進去人數也就800出頭。三類離港者中，人數最多的是經香港機場，十天香港人坐發機走了2萬4000多；其中單日最多也是20日，那天是今年香港機場最熱鬧的一天，香港人坐飛機走了3100多。

離開香港的，原因不同，去向各異，有回內地鄉下暫避的，有到外國投親靠友的，也有移民一去不回的。這番四散逃的景象，在香港不算多見，但會持續一段。