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港疫情嚴峻 地產商減租商戶 李嘉誠加碼捐助

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港第五波疫情嚴峻，多家地產商響應政府呼籲，為旗下商戶減租。另外，李嘉誠基金會昨日公布，向參與協助減輕公營醫療系統壓力的私家醫院，將基金會捐出的資助額增至5000萬港元（約640萬美元），以支援5所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。

明報報導，太古地產昨日宣布，為旗下金鐘太古廣場和太古城中心、需要關閉的表列處所租戶，提供全額租金寬免至4月20日；其他個別租戶亦有減免，最大幅度減免為只收取營業額分成租金。

其他地產商方面，新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨日指出，儘管第五波疫情帶來影響，政府又採取短期措施限制業主追租，集團早已因應不同租戶的情况調節租金，亦幫助租戶宣傳、線上及線下吸客，料最終對集團租務影響不大；從旗下尖沙嘴K11 Musea所見，期內銷售額按年增長21%，營運利潤按年增長1.9倍。

至於領展早於本月初已開展了1.2億港元的「商戶同舟計畫」，包括為需停業的特定行業租戶減租，並一直與其他受疫情影響行業的租戶保持聯繫，收集其自去年12月以來經營情况數據，並援助有需要租戶。

另據香港文匯報報導，李嘉誠基金會早前宣布，為支持香港全力抗疫，及協助紓解公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3000萬港元，推出支援私家醫院計畫，連日來更不斷加碼。

早前參與計畫的私家醫院，包括養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，日前已開始接收醫管局轉介的病人。轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理。自本月19日宣布計畫以來，參與的私家醫院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能做心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。

租金 疫情 香港

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