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港娛圈重災 TVB全面停工5日 6戲喊卡 73歲老演員染疫

香港新聞組／香港25日電
香港娛樂圈也有多人中招，受疫情影響，TVB宣布全面停工五日。(本報資料照片)
香港娛樂圈也有多人中招，受疫情影響，TVB宣布全面停工五日。(本報資料照片)

疫情嚴峻，香港娛樂圈多人中招，香港無線電視台（TVB，左圖，本報資料照片）宣布全面停工五日，六部戲停拍。

綜合媒體報導，香港疫情愈來愈嚴重，娛樂圈成重災區，感染人士遍布各大公司，不少公司都已經有人中招，除了要消毒之餘，更有可能要大規模停工來防止繼續大爆發。

有線電視新聞主播李文欣22日確診，ViuTV編審許家媛18日確診，還有AK群組，包括陳健安（On仔）和ONE PROMISE鼓手Anton（馮卓然）17日確診，另外還有歌手符家浚、吳林峰和前HotCha成員張惠雅（Regen）。比較令人擔心的是，69歲靚聲王張偉文19日確診並需要急送院，幸好後來監護人幫忙報平安。

另外，TVB有不少員工確診，就連在拍戲的演員也染疫，只好在24日下令所有戲劇暫時停拍，引起網友熱議。劇組《愛·回家之開心速遞》的男星周嘉洛初步確診，稍早同劇的73歲資深演員羅樂林也染疫。

TVB發表聲明，透露公司內已經有許多位幕前、幕後員工確診，為了防止電視台疫情擴大，已經下令要求旗下所有戲劇停拍，包含《愛．回家之開心速遞》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》、《破毒強人》等都暫時停工，一直到28日才會復工

不僅如此，TVB為了保障職員不遭病毒交叉感染，除了停止所有戲劇拍攝之外，也緊急安排為劇組、布景、拍攝場地進行消毒和清潔的工作，以確保日後員工都能在安全的情況下工作。此外，TVB原定將在4月舉辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，已經決定延期，新的日期日後公布。

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