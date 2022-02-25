港確診8798例創新高 1日50死 未到高峰…

港府援引緊急法，開放內地醫護赴港協助抗疫。圖為廣州核酸採樣隊隊員。 （中新社）

香港疫情 繼續惡化，至23日這波疫情確診個案已升至逾六萬宗，昨新增確診個案近8800例，再創新高。過去一天香港確診死者大增至50名，又有一名確診九歲男童不治。

香港衛生防生防護中心公布，昨新增確診個案達8798例，再創疫情以來單日確診個案新高，其中只有三例是輸入個案，餘者全為本地個案。而當日呈報個案為1萬7269例（24小時內呈報個案，包括確診及初步確診）。

港府食物及衛生局副局長徐德義昨表示，截至23日，香港第五波疫情的累計確診個案已升至超過6萬例，而據香港大學統計，香港上周三的病毒繁殖率是3.3，即每宗個案可以衍生3.3宗個案，反映疫情仍然嚴重，病毒蔓延趨勢未停。

香港政府專家顧問、港大醫學 院院長梁卓偉表示，根據數學模型預測，香港第五波疫情將在3月頭兩周達到感染高峰期，預料4月退卻。

香港染疫死亡人數也直線上升。過去一天之內有50名患者死亡，病逝患者中31人是80歲以上長者。另有死亡校正回歸數字，香港醫院管理局說，因日前公布數字有滯後，本周一及二死亡人數再多17名患者。

另外，香港昨又一名確診九歲男童身亡。男童昨天早上在家中突然昏迷，送醫急救，入院時已無心跳。香港老人院等院舍疫情險惡，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，感染個案有420名員工及約1100名院友。

香港政府一方面延長社交距離措施，收緊部分社交距離措施，另一方面自昨日推行「疫苗通行證」，12歲以上市民，至少接種一劑新冠疫苗才能進入食肆、商場等表列處所。

港府同時收緊所有食肆的每桌人數至最多二人，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，至今已有約200至300間食肆暫停營業，包括酒樓、茶餐廳及小菜館，估計數字會持續上升。未來到4月20日前，全香港1萬7000間各類食肆可能三成會暫停營業。

香港新聞組／香港25日電

據央廣報導，港府昨天援引「緊急情況規例條例」，允許來自內地的醫生和護士在香港工作，以對抗疫情。

港府在宣布動用緊急權力的聲明中指出：「香港現在正面臨一個非常嚴峻的流行病情勢，而且繼續快速惡化。」

內地醫生目前不得在未通過當地考試和執照規定的情況下，在香港執業。聲明表示，緊急權力「豁免特定人士或項目的所有相關法定要求…以增加香港在短時間內遏制第五波疫情的防疫量能」。

香港醫院管理局主席范鴻齡日前指出，他希望中央政府能派遣醫生和護士，因為當地人力已經「耗盡」。

另外，澳門疾控中心傳染病防控處處長梁亦好昨日表示，澳門本月累計有13宗來自香港的新冠個案，最早一例是在2月1日發現，按由香港入境的497人士中計算，陽性比率為2.6%，當中大部分個案是在隔離觀察期間發現，對閉環管理的防疫工作人員存在巨大風險，因此將要求由香港來澳人士入住較高規格的酒店進行醫學觀察，減少人員流動。

梁亦好表示，當局上周宣布由港抵澳的人士，醫學觀察期調整至「14+7」，會視疫情不排除延長醫觀時間，正討論調整從海外抵澳人士醫觀時間，強調一般放寬的措施需研判清楚，擔心不斷改變政策會混亂。