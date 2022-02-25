出境航班近20年最少 離港避疫難

香港疫情延燒，出境航班大量減少。圖為香港機場。（中通社）

香港疫情 延燒，有外籍居民想預訂航班盡快離港，但現時離港航班數目是自2003年8月以來最少，令離港避疫成難題。另外，歐盟駐港辦事處表示，逾一成僑民已離開香港。

香港特首林鄭月娥日前宣布全港中小學包括國際學校、幼稚園提前至3、4月放暑假，以便利用校舍作為全民檢測 時的檢測站，並表示會延長英、美等9個國家所有航班不能抵港的措施，直至4月20日。

華爾街日報中文網報導，港府突然宣布提早放暑假，令很多外藉居民措手不及，紛紛想方設法離開香港。

一些外籍雇員試圖為家人預訂盡快離開香港的航班，他們在WhatsApp即時社交群組和其他社交媒體平台討論如何離開。進出香港航班驟減，有數以百計的發文詢問航班選擇和包機事宜。

報導指出，國際學校的負責人向家長和工作人員發送了倉促下撰寫的電子郵件，說他們會與香港教育局相關人士會面，以試圖緩解局面。一封電子郵件敦促家長不要草率行事。

另據彭博報導，目前要透過航班離港，選擇是過去20年以來最少。

根據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，2月航空公司只計畫安排592班航班離港，平均每天21班，是自2003年8月以來最少。在疫情前，香港差不多每月有超過1萬4000班航班離港。

Cirium數據顯示，24日香港只有22班航班離港，大約是2021年12月每天的一半。25日香港國泰航空會有3班航班飛往上海，1班航班飛往成都。在疫情前國泰及國泰港龍每天有超過210班離港航班。

明報報導，歐盟駐港辦事處17日致函特首林鄭月娥稱，香港維持嚴格措施下，估計過去一年多已有逾10%歐盟居港僑民離開香港，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港，並表達對英美9國航班禁飛香港等多點關注。

特首辦回覆查詢稱，林鄭月娥日前宣布全面檢測時已指出，若有些國家疫情緩和，亦會抽出名單。財政司長陳茂波前日被問及外資因防疫措施避免派員來港時亦重申，相信跨國企業選擇在香港設立區域總部，主要是因大灣區及北亞市場，衡量過後仍優先爭取與內地通關。