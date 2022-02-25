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BNO再放寬 97後出生港人可單獨移居英國

香港新聞組／香港25日電
英國擬再放寛BNO計畫。（Getty Images）
英國擬再放寛BNO計畫。（Getty Images）

英國政府公布，今年10月起放寬BNO（持有英國國民（海外）護照）計畫，容許1997年7月1日起出生的港人申請移居英國。根據有關放寬，申請人必須18歲以上，父或母其中一方須持有BNO，才可單獨申請赴當地。

明報報導，根據英國當局最新數字，自去年1月31日起至去年底，11個月累計接獲10萬3900宗簽證計畫申請，當中9萬7057宗獲批。

據報導，英國移民政務次官Kevin Foster書面回應國會質詢時稱，現行BNO簽證制度下，1997年7月1日或之後出生的港人不能獨立申請BNO，必須以合資格父母受養人的身分申請，或導致部分同一家庭的部分子女可獨立申請到，部分18至24歲的子女卻不能，做法不公平。

根據英國政府提出，9月將修訂當地入境法例，10月起推出新計畫，但申請人仍要符合證明可自給自足等經濟要求。

另外，去年10至12月有18名港人到英國尋求庇護，統計2021年全年，共有110名港人向英國提出庇護申請，較2020年的64人增加七成。同季有5人獲批庇護申請、14人申請被拒、9人撤回申請。去年全年共12名港人獲批庇護，是2020年3人的4倍。

英國 庇護 簽證

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