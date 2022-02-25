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李嘉誠360億美元身家 蟬聯香港首富

香港新聞組／香港25日電
李嘉誠蟬聯香港首富。（中通社資料照片）
李嘉誠蟬聯香港首富。（中通社資料照片）

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）公布2022年香港富豪榜，已退休的長和創辦人李嘉誠以360億美元身家蟬聯香港首富。

「富比世」昨天公布最新香港前50名富豪排名榜，李嘉誠排名首位，財富較去年增加了6億美元；李嘉誠去年以354億美元排名首位。

另外，恒基地產創辦人李兆基及新世界主席鄭家純家族，分別以342億美元和264億美元排名第2及第3位。

靠賣醬油起家的李錦記家族，以189億美元財富排名第4；經營房產和電視等業務的九倉前主席吳光正以187億美元排名第5。

其餘排名前10的香港富豪有華人置業創辦人劉鑾雄、新地主席郭炳聯母親鄺肖卿、銀河娛樂主席呂志和、阿里巴巴執行副主席蔡崇信，以及手機玻璃製造商伯恩光學創辦人楊建文和妻子林惠英。

李嘉誠次子李澤楷也以47億美元排名18，他的業務主要有電訊及媒體。

富比世指出，去年香港經濟在出口和消費帶動下復蘇，按年增長6.4%。但香港針對疫情的清零政策，帶來嚴格社交限制，導致恒生指數過去12個月下跌16%。在好壞參半的背景下，香港50大富豪的總財富從去年3310億美元小幅下降至3280億美元，當中有超過一半上榜者的財富錄得增長。

香港 富比世 疫情

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