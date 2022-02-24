疫情傷經濟 港再派錢救急 660萬人可領1萬元電子消費券

財政司司長陳茂波(左二)23日公布財政預算案「大撒金錢」，包括派1萬元消費券。(美聯社)

香港疫情 壓力不減，昨新增確診個案突破8000，再有24人死亡。港府昨公布新年度預算 案，以疫情逐步受控、經濟下半年轉穩為基本判斷，提出1700億（港元，下同，約217.8億美元）的逆周期紓困措施，最受關注是向660萬港人發放每人1萬元電子消費券。

香港疫情嚴峻，確診者未減反增。香港衛生防護中心昨公布，新增新冠陽性個案8674例，另有7990例呈報個案。新增確診個案中僅三例為輸入個案。港府再度收緊防疫措施，今日將全面實施疫苗通行證。

港府財政司長陳茂波昨在立法會公布新年度財政預算案，稱只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求預料會重拾動力。疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，為經濟注入更大動力。預測香港經濟下半年會有較好表現，全年實質增長2%至3.5%，今年整體通膨率與基本通膨率預測分別為2.1%和2%。

但他又承認，近月香港第五波疫情急劇惡化，各種限制措施進一步收緊，消費和經濟氣氛受到嚴重打擊。

中期而言，陳茂波預期香港經濟前景正面，主因是內地經濟持續穩步向前並朝高質量發展，這是支持香港繁榮堅實基礎。

陳茂波說，過去幾年政府致力培育新興產業，當中創新科技的產業生態系統已日漸成熟，未來數年可為香港經濟和競爭力作出更大貢獻。金融業一直迅速發展，前景亮麗，未來仍有助推動香港經濟增長。

在香港最熱議的是將向合格18歲香港永久居民及新到港人士，發放每人1萬元電子消費券，預計750萬人中660萬人受惠。

預算案也提出多項紓困措施，包括各項減稅措施。港府還提出要完成之前提出的北部都會等開發，庫房更加捉襟見肘。陳茂波預估，新財政年度將出現914億元財政赤字。