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港將再派1萬元電子消費券 學者質疑：抗疫差 發掩口費

香港新聞組／香港24日電
香港餐飲聯業協會會長黃家和說，在收緊社交距離措施下，食肆全日生意只剩兩、三成，估計有超過1200間食肆已經暫時停業，約200至300間已經結業。圖為香港仔一餐廳。（中通社）
香港餐飲聯業協會會長黃家和說，在收緊社交距離措施下，食肆全日生意只剩兩、三成，估計有超過1200間食肆已經暫時停業，約200至300間已經結業。圖為香港仔一餐廳。（中通社）

港府宣布將再度派發1萬港元（約1281美元）電子消費券，學者質疑是因抗疫做得差所發的「掩口費」。

明報報導，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，港府因抗疫工作做得差，便花錢派消費券補償，有如反修例風波後派發1萬港元現金。他不認同政府以此為理財方式，稱提振經濟背後實質是「掩口費」，對經濟不是什麼神化的幫助。

據報導，港九藥房總商會理事長林偉文表示，自去年電子消費券計畫，絕大部分藥房都有安裝4個支付平台的收款工具，當中八達通占多，他說支付平台均暫未收取商戶手續費，因此退回收款工具的商戶不多，期望各平台能繼續免手續費。

WeChat Pay HK表示，21日已宣布由今年1月至7月，所有使用「WeChat Pay HK收錢碼」的中小商戶，將豁免全部交易手續費。AlipayHK表示，具體須待政府進一步公布和通知。八達通表示會全力配合港府推動便利市民和商戶使用消費券。

另外，因應疫情嚴峻，港府前日宣布一系列社交距離措施將維持至4月20日。報導稱，因電子消費券分兩期發放，去年已成功登記的市民，4月將在原有的支付工具帳戶獲發首期5000港元，年中會再發放餘下5000港元。

餐飲聯業協會會長黃家和預料，首期5000港元消費券對業界作用不大。他說，在限聚令、食肆二人一枱下，4月時業界仍「半停頓」，擔心食肆未必可繼續營運，即使仍可營業，人流也不會多，料市民會花費在民生和醫療用品為主，估計餐飲業界在首期消費券只可獲分10%至15%。他說待第二期消費券於年中發放時，若餐飲業仍「苟延殘喘」，期望可受惠更多。

報導指出，多個政黨促請政府改發現金。新民黨主席葉劉淑儀說，很多基層市民失業或入息減少，急需現金周轉，質疑消費券主要惠及電子支付平台如八達通，以及零售、飲食業。民主黨主席羅健熙表示，消費券變相鼓勵市民外出，影響抗疫，現金可讓市民更有彈性利用款項。

社交距離 疫情 民主黨

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