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又24港人疫歿 沒打針死亡高17倍

香港新聞組／香港24日電
香港疫情燒不停，23日通報新增確診數破8000，再創新高。圖為香港民眾排隊等待核酸檢測。（路透）
香港疫情燒不停，23日通報新增確診數破8000，再創新高。圖為香港民眾排隊等待核酸檢測。（路透）

香港疫情仍失控，昨天新增8674例確診再創新高，又有24人染疫死亡。第五波疫情累計188死，無打針死亡率高17倍。

疫情兩年多以來，香港共失去405條人命。香港01報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據現時死亡個案，沒接種疫苗死亡率為0.54%，有接種疫苗則為0.03%，兩者大幅相差18倍，而80歲以上的長者有打針與沒打針死亡率亦相差4倍。

據報導，醫院管理局總行政經理劉家獻昨日疫情記者會上公布，過去一天内，多24名患者離世，16男8女，介乎52至97歲。其中有21名病人中60歲以上，其中有15名來自安老院舍，21名其中6位打過兩針疫苗、1位只接種了第1針。

報導稱，劉家獻進一步解釋，其中有3名死者比較年輕的：分別52、58及59歲，只有1位曾接種過疫苗。其中52歲女病人死者，有長期病患，糖尿及晚期腎衰竭，入院時低血糖；58歲男患者，長期居住於院舍，患有肝病肝硬化及曾經中風；另一位59歲男，進院時血糖非常高，資料顯示自2016年起沒有覆診，醫院懷疑已經沒有服用糖尿藥。

劉家獻稱，目前病床使用率92.5%，再過去2月20及21日，共有19人死亡，涉及15男4女，52至98歲。第五波疫情累計188名病人於公院離世，除了3個小童外，大部分為長者，疫情兩年以來累計405名離世。

疫情 疫苗 香港

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