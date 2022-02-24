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疫苗通行證實施 港再收緊社交距離 港鐵月台禁除罩飲食

香港新聞組／香港24日電
港府宣布2月24日起，現行社交距離措施將延長兩周，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。（中通社）
港府宣布2月24日起，現行社交距離措施將延長兩周，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。（中通社）

疫情嚴峻，港府今日進一步收緊社交距離措施，其中餐飲處所進一步收緊至兩人一枱；任何人在任何公眾地方包括郊野公園，以及在戶外進行運動，均須佩戴口罩；在公共交通工具包括渡輪或街渡，及港鐵已付車費區域，一律不得脫下口罩飲食。

綜合媒體報導，特首林鄭月娥22日表示，收緊社交距離措施將維持至4月20日，期內不會放寬。現時關閉的處所須繼續關閉，仍獲准營運的表列處所，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。其他現行措施，如限制公眾地方群組聚集的人數為兩人、禁止兩戶以上在私人地方聚集，以及停止所有大型活動均會繼續實施。

任何人違反有關條文，最高可被罰款1萬港元（約1281美元）。此外，獲授權公職人員可向未按規定佩戴口罩的人士發出罰款通知書，罰款金額為5000港元。

港府21日公布「疫苗通行證」實施安排，要求進入或身處一系列處所的人士，須至少接種一劑新冠疫苗，並於2月24日起實施。當局稱考慮到香港疫情非常嚴峻，每日新增個案持續高企，港府有必要在落實「疫苗通行證」外，進一步收緊社交距離措施，盡可能減低人員流動，管控社區傳播風險。

疫苗 社交距離 口罩

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