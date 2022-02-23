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港府官員透露 已於上月中正式提交加入RCEP的申請

記者林則宏／即時報導
香港已正式提交加入RCEP的申請，希冀藉此鞏固香港轉口貿易樞紐地位。圖為香港葵湧貨櫃碼頭資料照。中新社
香港已正式提交加入RCEP的申請，希冀藉此鞏固香港轉口貿易樞紐地位。圖為香港葵湧貨櫃碼頭資料照。中新社

據央視新聞報導，香港特區政府工業貿易署署長盧世雄21日在一場線上研討會上透露，港府已於今年1月中旬正式提交加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的申請，預計18個月後將可加入。

RCEP現有15個成員，包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭以及東協十國，已於今年1月1日正式生效，為當前全球最大的自由貿易協議。

盧世雄指出，目前香港與RCEP經濟體的貿易總額達到9,626億美元，服務貿易總額達1,030億美元，相當於香港貿易總額的60%。加入RCEP不僅有利於香港整體經濟發展，也將為香港中小企業帶來商機。

香港貿易發展局副總裁劉會平認為，若香港能成功加入RCEP，將可進一步增強香港在轉口貿易的樞紐地位，也可以推進金融、法律等專業領域的發展，促進不同經濟體之間的協作。

「香港再出發大聯盟」副秘書長、立法會進出口界議員黃英豪說，加入RCEP將進一步拓寬香港商貿關係網，並可持續為RCEP成員帶來源源不斷的商機。

央視新聞指出，香港特區政府對於加入RCEP一直相當積極。去年6月，特區行政長官林鄭月娥就表示，香港具備充足條件加入RCEP，加入後有助於吸引更多香港企業到RCEP成員經濟體投資，帶動區內投資及相關建設發展。

林鄭月娥透露，港府自2018年起，就已向各RCEP成員經濟體表達加入的意願，RCEP成員也表示歡迎香港在協定生效後正式提出加入。

香港 RCEP 林鄭月娥

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