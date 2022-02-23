香港再收緊社交距離 餐界：1廚對4客 拉垮5000食肆

香港示意圖。圖／shutterstock

香港社交距離 措施昨一口氣延至4月20日，並收緊午市堂食至兩人一枱，意味至4月復活節來臨，香港都沒有晚市堂食，消息如晴天霹靂。香港餐飲聯業協會會長黃家和對延長並收緊社交距離措施失望，表示將令更多食肆選擇暫時停業，「做生意都有皮費（成本），一個廚對四個客，怎可能捱到？」

明報報導，黃家和表示，酒樓首當其衝，因失去晚市飲宴後，午市4人茶聚亦被阻止，估計將有5000間食肆停業，占業界30%。他又希望，財政預算案或防疫抗疫基金將有措施支援飲食業。

據報導，原定停業兩周，明日推行「疫苗通行證」便可重開的理髮業亦受影響，香港美髮美容業商會會長江樹林對延續停業感意外，未來兩月老闆白交租，前線雇員亦手停口停，料或有一半髮型屋結業。他又笑稱理髮舖髮型屋停業兩個半月，理髮需求將很強烈，「你看停業前髮型屋排長龍，做到12點，理髮是人生必需」，估計會衍生上門理髮需求，但理髮師到訪不同客戶亦有染疫風險。

報導稱，香港總商會亦促請港府為所有受延長社交距離措施影響的行業，提供更大的財政支援。

另據港媒報導，對於22日新推行的社交距離措施，黃家和表示無言以對，只能期望23日發表的財政預算案推出保就業計畫3.0，能惠及餐飲業界。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，健身 及運動行業生意額幾乎跌至零。他認為，第六輪防疫基金未能幫助太多，而且社交距離措施會否繼續延長亦是未知之數。他擔心，如果情況持續，將會有二百至三百間健身中心倒閉。