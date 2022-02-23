彭博：北京官員建議香港封城 林鄭：中央沒指示

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

彭博引述消息報導，香港疫情 持續延燒下，北京 中央官員建議港府採取中國使用的「封城」措施，遏制病例激增局面。香港特首林鄭月娥22日在記者會上表示，中央沒有指示香港需要「封城」，亦無就任何一項抗疫措施作出指示。

香港01報導，彭博22日報導，香港五個範疇防疫工作對接小組，近日頻繁與內地專班會面，商討中央各項援助香港的措施。報導引述消息人士指，內地官員在會面中提到，經驗顯示「封城」可以在較短時間內壓低感染數字。報導沒有說明內地官員所指的「封城」具體含義為何。

林鄭則表示，中央沒有指示香港需要「封城」，亦無就任何一項抗疫措施作出指示。她表示中央支持港府負上主體責任，而中央與港府在過程中有交換意見。

香港官員在會面中表示「全方位、全城」的封鎖行動並不可能，但同意如果感染人數繼續急劇上升，可能會對疫情特別嚴重的地區，實施「限制措施」。

該消息人士指，儘管過去兩年北京在政治上加強對香港的控制力，但在防疫層面，現階段北京只是「提出建議」，決策權仍然掌握在香港手中。

另據港媒報導，北京中央希望香港5月可以壓制新冠疫情，以利香港特首選舉，以及中國國家主席習近平「七一」來訪。

香港經濟日報22日在報導中引述中方消息人士說，因應疫情，香港特首選舉已押後至5月8日，北京中央有決心讓這場選舉於7月1日之前舉行，而非有些人說，可以像立法會一樣延期1年。

報導指出，為了讓特首選舉順利舉行，北京中央給予港府的任務，是必須在未來兩個月內控制好疫情。

報導表示，北京方面期待港府控制好疫情，也涉及習近平「七一」赴港主持香港回歸25周年慶典，以及新特首的宣誓儀式。

據報導，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正曾為此專程南下，15日在深圳會晤特首林鄭月娥，表達習近平要求香港盡快控制疫情的重要指示，以及期待港方5月可以控制疫情。