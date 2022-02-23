我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

香港增6211確診32死 下月全民強檢3次 不從即檢控

香港特派員李春／香港23日電
香港疫情持續，餐廳生意一落千丈，約兩三百間餐廳結束營業。（中通社）
香港疫情持續，餐廳生意一落千丈，約兩三百間餐廳結束營業。（中通社）

香港疫情繼續蔓延，香港特首林鄭月娥昨天晚上召開記者會，指目前疫情形勢危急，宣布3月實施「全民強制新型冠狀病毒檢測」，每名香港市民須進行三次核酸檢測，以求找出所有隱形患者。未進行檢測者將會被追查並檢控。林鄭並強調，檢測是有法律效力，為「需檢必檢」，如果市民不遵從檢測，會進行追查、並提出檢控。

香港22日新增6211宗新冠病毒個案，另有9369宗初步陽性。再多32名確診者死亡，患者全是長期病患，大部分沒有接種新冠疫苗，目前還有19名確診者危殆。第五波疫情以來香港有145名公立醫院病人離世，包括3名兒童，最幼者為11個月大的女嬰。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

林鄭昨晚就最新疫情會見傳媒，說明港府防疫整體行動計畫，稱港府會負起主體責任，以「動態清零」為目標，圍堵病毒在社區傳播，港府會在全港實施全民強檢，港府將設置數百個檢測中心，相信採樣及檢測量可提升至每日不少於100萬次。

她稱全民強制檢測有法律效力，在3月內推行，每人重複做三次，每5天或7天要求所有市民核酸檢測，按出生年分批進行。檢測將設預約系統，減少人群聚集。在三次檢測之間，市民需要用政府派發的快速檢測包，每日檢測確定有無感染。

林鄭表示，4月20日或之前維持多國禁止入境限制，並宣布表列處所停業及堂食晚市禁止延長至4月中旬。

林鄭還宣布，學生將提前於3月至4月放暑假，將原本7至8月的暑假提前，希望讓各界集中精力抗疫，同時讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。安排不包括專上院校，學校在復活節假期後會恢復教學。

香港新聞組／香港23日電

紫荆研究院的調查發現，在受訪的1058名市民中，近四分之三表示擔心自己或家人將面臨病毒感染風險；超過八成表示，中央派醫療隊抵港等支援措施，有增強對香港抗疫的信心。另外，7成2表示，贊成盡快推行全民檢測，兩成表示不贊成。

香港電台報導，至於盡快控制疫情方面，超過八成贊成提升檢測效率，7成贊成將「疫苗通行證」擴展至公共交通。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，1日有126宗呈報個案，到昨日呈報個案已升至8013宗案，是本月初呈報個案近64倍，大約每3天多就幾何級上升。

檢測 香港 疫情

上一則

彭博：北京官員建議香港封城 林鄭：中央沒指示

下一則

疫情「減排」長三角地區出現「超級暴力梅」

延伸閱讀

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」
香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假

香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假
港確診+7533 11月女嬰亡 最年輕死者

港確診+7533 11月女嬰亡 最年輕死者
避疫？多地通報 有人從香港偷渡至中國後確診

避疫？多地通報 有人從香港偷渡至中國後確診

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創