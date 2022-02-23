香港增6211確診32死 下月全民強檢3次 不從即檢控

香港疫情持續，餐廳生意一落千丈，約兩三百間餐廳結束營業。（中通社）

香港疫情 繼續蔓延，香港特首林鄭月娥昨天晚上召開記者會，指目前疫情形勢危急，宣布3月實施「全民強制新型冠狀病毒檢測 」，每名香港市民須進行三次核酸檢測，以求找出所有隱形患者。未進行檢測者將會被追查並檢控。林鄭並強調，檢測是有法律效力，為「需檢必檢」，如果市民不遵從檢測，會進行追查、並提出檢控。

香港22日新增6211宗新冠病毒個案，另有9369宗初步陽性。再多32名確診者死亡，患者全是長期病患，大部分沒有接種新冠疫苗，目前還有19名確診者危殆。第五波疫情以來香港有145名公立醫院病人離世，包括3名兒童，最幼者為11個月大的女嬰。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

林鄭昨晚就最新疫情會見傳媒，說明港府防疫整體行動計畫，稱港府會負起主體責任，以「動態清零」為目標，圍堵病毒在社區傳播，港府會在全港實施全民強檢，港府將設置數百個檢測中心，相信採樣及檢測量可提升至每日不少於100萬次。

她稱全民強制檢測有法律效力，在3月內推行，每人重複做三次，每5天或7天要求所有市民核酸檢測，按出生年分批進行。檢測將設預約系統，減少人群聚集。在三次檢測之間，市民需要用政府派發的快速檢測包，每日檢測確定有無感染。

林鄭表示，4月20日或之前維持多國禁止入境限制，並宣布表列處所停業及堂食晚市禁止延長至4月中旬。

林鄭還宣布，學生將提前於3月至4月放暑假，將原本7至8月的暑假提前，希望讓各界集中精力抗疫，同時讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。安排不包括專上院校，學校在復活節假期後會恢復教學。

香港新聞組／香港23日電

紫荆研究院的調查發現，在受訪的1058名市民中，近四分之三表示擔心自己或家人將面臨病毒感染風險；超過八成表示，中央派醫療隊抵港等支援措施，有增強對香港抗疫的信心。另外，7成2表示，贊成盡快推行全民檢測，兩成表示不贊成。

香港電台報導，至於盡快控制疫情方面，超過八成贊成提升檢測效率，7成贊成將「疫苗通行證」擴展至公共交通。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，1日有126宗呈報個案，到昨日呈報個案已升至8013宗案，是本月初呈報個案近64倍，大約每3天多就幾何級上升。