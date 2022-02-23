我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

香港衛生署查獲山寨「連花清瘟膠囊」

香港新聞組／香港23日電
未經註冊的「連花清瘟膠囊」，安全、品質及成效均未經證實，可能對健康構成風險。（本報資料照片）
未經註冊的「連花清瘟膠囊」，安全、品質及成效均未經證實，可能對健康構成風險。（本報資料照片）

新冠病毒第五波大爆發，增至逾6萬人確診，有患者購買內地中成藥「連花清瘟膠囊」服用。衛生署22日晚公布21日及22日採取行動打擊藥店非法銷售或管有未經註冊藥品，並檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭連花清瘟膠囊」及「連花清瘟膠囊」，調查仍在進行中。

香港01報導，代理不少內地中成藥的泉昌有限公司早在2月15日發表聲明，指近日在市面發現未經註冊的仿似、偽冒及影射的連花清瘟膠囊，特提供圖片供市民分辨，產品印有中成藥註冊編號「HKC-18059」。

衛生署發言人表示，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，不過署方至今沒有接獲相關不良反應報告。署方指所有已註冊的中成藥於標籤上附有香港註冊編號，格式為「HKC-XXXXX」或「HKP-XXXXX」，而註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

署方表示，根據《中醫藥條例》第549章，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥。《藥劑業及毒藥條例》第138章則訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或中成藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元（約1.2萬美元）及監禁兩年。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。

另外，署方會將相關個案轉介香港中醫藥管理委員會和香港藥劑業及毒藥管理局，以考慮是否需要採取紀律行動。如有需要署方亦會轉介相關個案予其他執法部門跟進。

衛生署提醒曾購買相關未經註冊藥品的市民應停止使用，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見，切勿妄自購藥服用。市民可於辦公時間內，將未經註冊藥品送交觀塘衛生署中醫藥規管辦公室銷毀。

香港

上一則

韓聰／隋文靜相伴15年 當彼此的「橋」

下一則

前中國外交部發言人陸慷 出任駐印尼大使

延伸閱讀

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」
香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假

香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假
港確診+7533 11月女嬰亡 最年輕死者

港確診+7533 11月女嬰亡 最年輕死者
避疫？多地通報 有人從香港偷渡至中國後確診

避疫？多地通報 有人從香港偷渡至中國後確診

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創