港公屋輪候長達6年 寫23年新高

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

房屋委員會公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2021年12月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年，創23年新高；長者的平均輪候時間則由3.8年增至4年。

大公報報導，在2021年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4700宗，當中獲編配的長者一人申請約310宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。在2021年12月底，約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9萬6500宗配額及計分制下的非長者一人申請。

公屋聯會表示，公屋平均輪候時間及長者一人申請者平均輪候時間，重回1999年3月底的輪候情況。基於供求情況仍然嚴峻，該會擔心輪候時間仍未見頂，期望政府能加快覓地建屋的速度，透過壓縮發展程序及時間，提早落成，以回應市民對公營房屋的需求，從而紓緩公屋輪候的壓力。

團結香港 基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，目前公營房屋延誤問題嚴重，且資料披露不足，窒礙供應進度。翻查房委會每年更新的5年建屋量預測，過去8次更新，平均每次都有15%單位延誤落成。因此建議房委會交代每個公營房屋項目延誤的原因，將檢討工作恆常化，精簡發展流程，並要求當局將後五年的公營房屋項目資料一併公開，建立「一站式」平台披露項目進度。

他又建議為每個公營房屋項目都安排一個負責「看緊盤數」的項目經理，明確項目進度指標，對口各部門協調工作，盡力減少延誤情況。

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒建議，政府應該盡快增加短期土地供應，例如提高地積比及研究開發郊野公園邊陲地帶的土地用途等措施。