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曾到示威現場 嶺大校長明年退休 港第4位不續任大學校長

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

繼科大校長史維、城大校長郭位及教大校長張仁良宣布不續任後，嶺南大學21日亦宣布，校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後退休

綜合明報、香港01報導，鄭國漢表示，很榮幸與志同道合的同事，一同實現嶺大成為世界和亞洲首屈一指博雅大學的願景，感激大學校董會和諮議會的指導和支持。嶺大表示，校董會已經成立遴選委員會，統籌新校長的聘任事宜。

據報導，鄭國漢明年退休前，將在嶺南大學任滿10年；2019年反修例風波，鄭國漢應學生要求現身「光復元朗」遊行及在場觀察半小時，說不反對政府成立獨立調查委員會。鄭國漢去年在特首林鄭月娥主持的節目，指「港區國安法」出台前對香港感悲觀；沒想過香港如此和平的社會，發展至暴力傷人、阻礙交通等，「對我來說，香港是瘋了、癲了」。

嶺大學生會候任會長陳嘉寶說，對鄭國漢到元朗觀察遊行一事感難忘，至少他願意聆聽意見；但指同年9月校內學生罷課，數百人求見他不果，則反映他傾向對重大事件避而不談。

報導指出，自去年11月，4名大學校長先後公布將離任或退休。嶺大昨宣布鄭國漢明年8月31日後退休，教大校長張仁良亦是同日任期屆滿後卸任。鄭國漢2013年在學生爭議聲中上任，當時他回應學生提問承諾會捍衛學術自由， 「上任後不再評論政治」。他任內經歷不同社會事件，反修例初期亦曾發聲。

鄭國漢昨稱，所有嶺南人努力下，「今天的嶺大以優質教育和高影響力研究領先世界」，嶺大校董會主席姚祖輝昨向師生及校友發電郵，校董會通過成立委員會統籌全球招聘新校長，委員會將向大學主要持份者收集對新校長聘任準則之意見及提議，盡量向師生及校友公開遴選過程，適時公布工作進展。

退休 香港 遊行

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