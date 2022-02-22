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曾掀古龍武俠熱 名導楚原87歲逝世 妻是首代小龍女

記者蘇詠智／綜合報導

曾經執導「流星蝴蝶劍」、「楚留香」等膾炙人口古龍武俠片的資深名導楚原，傳21日下午在港逝世，享年87歲，他曾於2018獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」，是他最後一次公開露面。

楚原本名張寶堅，父親為粵語片演員張活游，妻子就是粵語片「神鵰俠侶」女主角、史上首位銀幕「小龍女」南紅。他曾和另三位名導李翰祥、胡金銓及張徹被譽為「四大帥」，一生執導逾120部電影。

楚原(中)2018年獲香港電影金像獎頒頒終身成就獎，他跟太太及孫女一同上台領獎。...
楚原(中)2018年獲香港電影金像獎頒頒終身成就獎，他跟太太及孫女一同上台領獎。(中新社)

雖然在1950年代已開始擔任粵語片編劇，楚原轉任導演後表現更輝煌，他喜好文藝，擅長將武俠片用唯美的場景、詩意的對白包裝，大受觀眾歡迎。他在1970年代以一部「七十二家房客」刷新香港影史賣座紀錄，打破數年來嘉禾公司憑李小龍電影壟斷的票房紀錄，「七十二家房客」賣座，亦令一度消失的粵語片恢復製作。

不過楚原接下來又因票房失利被打入冷宮，不得志時想到把武俠小說搬上銀幕，改編了一堆金庸小說卻無法順利得到支持開拍，才轉而以製作規模不需那麼大的古龍小說改編踏出嘗試第一步，竟意外大成功，鹹魚翻生，成為邵氏當家台柱名導。

楚原執導的「流星•蝴蝶•劍」是武俠片經典。(取材自香港影庫HKMDB)
楚原執導的「流星•蝴蝶•劍」是武俠片經典。(取材自香港影庫HKMDB)

那時「古龍、楚原、狄龍」有如「金三角」，只要攜手，無不大賣，1980年，由他拍攝的上下兩集「倚天屠龍記」瘋狂熱賣，成為年度國片票房冠軍。然而古裝武俠熱終有退燒時，幾年後他就離開邵氏，成立自己的公司，拍時裝文藝喜劇。

除了導戲，楚原也參與不少幕前演出，包括「警察故事續集」大反派朱滔、「千面天王」的黎Sir，還有「新難兄難弟」的屈臣氏等角色。

楚原執導粵語片「七十二家房客」大收逾560萬，破當時票房紀錄。(取材自維基百科)
楚原執導粵語片「七十二家房客」大收逾560萬，破當時票房紀錄。(取材自維基百科)

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