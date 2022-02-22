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港確診+7533 11月女嬰亡 最年輕死者

特派員李春╱香港22日電
港府宣布24日起實施「疫苗通行證」、進入餐廳等公共場所等均須至少接種一劑疫苗。（中通社資料照片）
港府宣布24日起實施「疫苗通行證」、進入餐廳等公共場所等均須至少接種一劑疫苗。（中通社資料照片）

香港疫情繼續惡化，新增確診個案突破7500宗；港府24日起實施「疫苗通行證」、進入超商、菜市場、百貨公司和餐廳等均須至少接種一劑疫苗。

香港第五波疫情仍然嚴峻，確診個案再創新高。香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布最新疫情，說香港21日新增確診個案7533宗。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻說，香港再有13名患者離世，最高齡97歲，最低齡11個月。新病逝的11個月女嬰，19日因持續抽搐而被送至將軍澳醫院急症室，其後證實新冠病毒呈陽性，情況不斷惡化，20日黃昏在伊利沙伯醫院心肺功能一度停頓後離世。是疫情爆發兩年來最年輕的死者，她生前的核酸檢測Ct值17，病毒量比較高。

女嬰的父母、8歲哥哥和孿生妹妹快速檢測均呈陽性。

香港在10天內最少出現3宗嬰幼童死亡個案，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為情况令人憂慮，他再次呼籲家長盡快安排子女打針，並建議醫管局設立中央統籌機制，統一處理兒童重症個案。

疫情嚴峻，香港政府宣布24日實旇「疫苗通行證」，12歲或以上人士進入街市、超級市場、商場和食肆等表列處所，須接種最少一劑新冠疫苗。

港府會在食肆等場所採用主動查核方式，市民需要主動出示「疫苗通行證」進入；而在超級市場、商場等會採用被動查核，市民不需要主動出示「疫苗通行證」，但執法人員有機會抽查。

香港的「疫苗通行證」會分3階段推行，4月29日前會要求市民接種最少1劑疫苗；4月30日推行的第二階段，成人須打第二針；到6月30日起的第3階段，成人和滿12歲的未成年人分別陸續要打第3針和第二針。不排除6月30日後，將12歲或以下兒童納入「疫苗通行證」適用對象。

疫苗 香港 疫情

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