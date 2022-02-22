鍾南山向港人發「疫情告急書」 籲長者打3針降死亡率

香港新冠疫情大爆發，不少專家建議禁足、封城。圖為銅鑼灣一條通常繁忙的街道21 日空無一人。（Getty Images）

香港 新冠疫情 大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至昨天的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山用廣東話向香港同胞發「疫情告急書」，並呼籲長者必須接種第三針疫苗以降低死亡率。

綜合香港01報導、明報報導，香港目前病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山日前以廣東話錄製短片為港人打氣，強調確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」

香港自發生新病毒株Omicron疫情以來，粗略計算已近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成極大衝擊。鍾南山說，與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，呼籲市民不用過於擔憂；但他又指出Omicron的危害性遠遠大於流感，一是傳染性強，二是儘管死亡率較低，但若60歲以上群組大批感染，死亡率會明顯增加。

他說流感是1個傳1至2個，Omicron是1個傳6至7個，若大批感染者是60歲以上，死亡率會明顯增加，而香港長者疫苗接種率不理想，必須接種第三針疫苗才能降低死亡率。

針對疫情大爆發，港府稱尚不考慮封城，然而「禁足」呼聲四起，不少專家認為最少要實施「半禁足」，僅讓市民可每日外出購買生活必需品，切斷大部分傳播鏈。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌日前就指出，無禁足令配合下，全民檢測 效果會大打折扣。

許樹昌表示，全民檢測最好可配合居家令執行，每人在10至14天內做3次核酸檢測。而香港餐飲聯業協會會長黃家和也認為「長痛不如短痛，不如封城一星期」。全國人大常委譚耀宗接受商業電台查詢時則表示，港府最近就推行全民檢測時是否同時禁足，態度上有轉變。

而隨著確診數字連日急增、全民檢測逼近，港人為防港府實施禁足令，紛紛提前儲糧，不少網民在社交網站群組張貼照片顯示，近日多家超市出現搶購潮，貨架被一掃而空。