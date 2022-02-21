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月底料10%香港食肆暫停營業 餐界：不如封城1周

香港新聞組／香港21日電
餐飲聯業協會會長黃家和20日表示，香港已有逾1000間食肆暫停營業，料月底進一步惡化。（中通社）
餐飲聯業協會會長黃家和20日表示，香港已有逾1000間食肆暫停營業，料月底進一步惡化。（中通社）

疫情失控，港府擬進一步縮短食肆堂食時間，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，香港已有逾1000間食肆暫停營業，受影響員工約逾3萬人，預估到月底將再增700間餐廳暫停營業，累計1700間，約占全港食肆10%；如果再縮短堂食時間，他認為長痛不如短痛，不如封城一星期，切斷傳播鏈。

明報報導，黃家和指現時食肆晚上禁堂食，加上日間生意額大減，有業界反映整體生意大跌九成，原因是疫情嚴峻，日間堂食顧客亦大減，市民轉買外賣，但對整體生意幫助有限，不少食肆現時虧錢在經營。他表示，疫情再繼續拖下去，有可能觸發大規模結業潮。

據報導，黃家和說，現時食肆堂食每枱人數上限兩名，「走入一間餐廳，隨時得幾枱客，感染風險有幾大？究竟堂食風險較大，還是排隊等候接受檢測的風險較大？」他認為港府若研究收緊社交距離措施，亦應該評估成效。

報導稱，位於太子的頤東酒家的負責人鍾禮文表示，自從上月實施食肆晚市禁堂食，生意大減逾半，該酒樓農曆新年期間暫停營業；又指疫情至今「最傷今次，沒了農曆年檔期生意」，現時針對食肆的措施已令酒樓「好難做」，再縮短堂食時間只是雪上加霜，連仍苦苦支撐的酒樓亦要暫停營業，甚至結業。

報導引述立法會批發及零售界議員邵家輝表示，香港進一步收緊防疫措施橫跨農曆新年，至今疫情仍未見頂，街上人流稀少，即使不再收緊，「業界都不知捱不捱得過這個寒冬」，若再進一步限制人流，疫情又未能預見何時回穩，料有更多店舖結業。邵形容疫情「不知還要拖多久」，促港府再推保就業計畫及第7輪抗疫基金，助業界度過難關。

疫情 香港 檢測

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