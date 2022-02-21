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香港城大學生會涉煽獨 遭國安警調查

香港新聞組／香港21日電
城大學生會14日遷出會室並舉行「臨別禮」，出席者填寫便利貼貼上民主牆，警方20日稱接報指有人在校園內寫煽動「港獨」字句，國安處已接手調查。（取材自城大校園電視「城市廣播」臉書專頁）
城大學生會14日遷出會室並舉行「臨別禮」，出席者填寫便利貼貼上民主牆，警方20日稱接報指有人在校園內寫煽動「港獨」字句，國安處已接手調查。（取材自城大校園電視「城市廣播」臉書專頁）

城大學生會被校方勒令遷出會室，14日舉行「臨別禮」，數十人出席，有學生會成員於校園地面寫「思想自由 學術自主」、「寸步不讓 抗爭到底」16字標語，學生又寫便利貼張貼民主牆。警方昨稱，接報指有人在城大校園內聚集，其間寫上煽動「港獨」字句，涉嫌干犯港區國安法，國安處已接手處理並展開調查。

明報報導，據了解，城大就此事報警。校方昨回覆稱，不少學生社交媒體平台均高調轉發有關消息，「至於『演發』出來的國安問題，始料不及，引起各界注意，不必大學舉報」。

據報導，城大學生會早前被校方指未交帳目審計報告，要遷離會址，於14日限期舉行「臨別禮」。綜合城大校園電視「城市廣播」及嶺大臨政當時報導，當日有數十人出席，有保安在場警告出席者將違「限聚令」。有學生會成員在福利社前寫16字標語，並叫喊標語；其後，出席者手寫便利貼張貼民主牆。翻查同日「城市廣播」報導，有學校保安晚上到場移除民主牆的便利貼，有學生會成員表示，保安稱應校方要求將便條紙交予學生發展處處理。

報導稱，警方昨稱，對於有人在大學內違反港區國安法及防疫條例規定，警方高度重視，並嚴厲譴責。警方國安處已接手處理並展開調查。據了解，有民主牆上的便利貼及樓梯扶手塗鴉涉嫌出現煽動「港獨」的字句，包括「光復香港 時代革命」及「獨立民族」。

報導說，1985年成立的城大學生會是獨立註冊社團，學生會上月換屆，因被收回會址而於本月14日發起「臨別禮」，學生會稱一直爭取與校方對話，惟建議不獲校方接納。

港區國安法 香港 防疫

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