等不到病床 怕傳染幼兒 港確診夫婦睡大廈樓梯

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 第五波疫情 嚴峻，連日上升的確診個案令香港醫療系統瀕臨崩潰，部分患者無法進入醫院或檢疫中心，接受妥善隔離與治療。充斥著劏房、板間房的深水埗區，因空間不足、衛生環境惡劣等淪為「重災區」。香港社區組織協會昨日與一批基層市民舉行視像記者會，訴說各自的抗疫困境。

文匯報報導，有一家七口居住在深水埗唐樓的夫婦月初雙雙確診，至今仍未安排入院。為免傳染家中幼兒，拖著抱病身軀雙雙搬到大廈通往天台的樓梯鋪上床鋪、枕頭暫住「自我隔離」。天台與樓梯的門關不緊，風雨從門隙中吹進來，他們只得「土法」用火爐燒炭取暖。

他們居住樓梯無水供應，陳先生坦言近15天只洗了兩次澡，而他口中的「洗澡」，亦不過是用水桶接了些水，再用濕毛巾擦一擦身體而已，「大小二便只能用膠袋暫時裝著……」 。

現時孩子們依靠弟媳照顧，卻又要面對奶粉、糧食短缺等問題。全家人都戴了檢疫手環，不准出街，目前糧食亦只能靠朋友接濟，陳先生曾多次致電政府電話，查詢安排入院的進度，惟職員支吾以對，未有答覆。

另有夫婦自知確診卻無處可去，只得繼續一家六口困於200多呎家中，十分無奈；有劏房戶感嘆即使尚未染疫，但「鄰居們」的咳嗽聲此起彼落，每天都活在惶恐中。

社協表示，會方已收到逾300宗確診新冠疫症的患者或密切接觸者求助，擔心劏房及籠屋等環境容易造成傳播，向政府提出多項建議，包括應優先為無家者或劏房戶等安排隔離，減低他們在社區中傳播病毒的風險。

此外，香港第五波疫情至今，已錄得逾200宗11歲或以下兒童確診個案，更有兩名幼童不幸染疫後死亡，提升兒童接種率刻不容緩。不過，香港醫院藥劑師學會昨日公布的最新調查卻顯示，縱然多達82%受訪家長擔心其5至11歲子女因衛生防護意識不足而增感染風險，卻只有24%受訪者打算讓他們接種新冠疫苗 。鑑於未接種疫苗的兒童感染風險高，康復後亦可能出現胸痛、心悸及記憶力問題等「長新冠」後遺症，學會呼籲家長盡早為子女接種疫苗。