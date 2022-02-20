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陳馮富珍官媒刊文：堅持「動態清零」才能助港走出疫情

記者羅印冲/即時報導
世界衛生組織前總幹事陳馮富珍。 中新社
世界衛生組織前總幹事陳馮富珍。 中新社

香港本土疫情嚴峻，世界衞生組織前總幹事、中國全國政協常委陳馮富珍19日在中國外圍官媒環球時報發文稱，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與中國通關」，唯有堅持與中國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。

據環球網，該文強調，對香港來說，此次抗疫不僅關乎人民生命安全，也是對「愛國者治港」實際能力和成效的關鍵測試。

文章指，所謂「愛國者」，就是能夠真心維護國家主權，尊重國家根本制度及香港特別行政區憲制制度，全力維護香港繁榮穩定的人；就是有報國情懷和奉獻精神，精誠團結、勇於突破，主動將國家和市民委託的責任擔上肩，切實為香港市民謀福祉的人。

文章表示，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與中國通關」，唯有堅持與中國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。這也是幫助香港盡早融入粵港澳大灣區建設和中國發展大局的正確選擇，愛國的選擇。

文章又說，若新一屆立法會議員能夠堅守為民服務的承諾，在行政長官帶領下，與特區政府和社會各界合力打贏這場抗疫之戰，中國全國人民及香港市民對「一國兩制」制度的認識、對中共中央的信任、對「愛國者治港」的信心，都將空前提升。

香港 疫情 灣區

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