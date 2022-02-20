陳馮富珍官媒刊文：堅持「動態清零」才能助港走出疫情

世界衛生組織前總幹事陳馮富珍。 中新社

香港 本土疫情 嚴峻，世界衞生組織前總幹事、中國全國政協常委陳馮富珍19日在中國外圍官媒環球時報發文稱，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與中國通關」，唯有堅持與中國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。

據環球網，該文強調，對香港來說，此次抗疫不僅關乎人民生命安全，也是對「愛國者治港」實際能力和成效的關鍵測試。

文章指，所謂「愛國者」，就是能夠真心維護國家主權，尊重國家根本制度及香港特別行政區憲制制度，全力維護香港繁榮穩定的人；就是有報國情懷和奉獻精神，精誠團結、勇於突破，主動將國家和市民委託的責任擔上肩，切實為香港市民謀福祉的人。

文章表示，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與中國通關」，唯有堅持與中國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。這也是幫助香港盡早融入粵港澳大灣區 建設和中國發展大局的正確選擇，愛國的選擇。

文章又說，若新一屆立法會議員能夠堅守為民服務的承諾，在行政長官帶領下，與特區政府和社會各界合力打贏這場抗疫之戰，中國全國人民及香港市民對「一國兩制」制度的認識、對中共中央的信任、對「愛國者治港」的信心，都將空前提升。