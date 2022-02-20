甘冒國安法風險 香港媒體人堅守崗位記錄至最後

香港示意圖。圖／shutterstock

國安法通過後，蘋果 日報、立場新聞等香港 媒體相繼關門，甚至有新聞從業者被逮補，許多人離開追尋自由，但仍有記者因責任留下，他們說，新聞是很在地的事情，身為記者必須「記」到最後，跟香港一起面對重要時刻。

從事記者行業10多年的勞銳（化名），所服務的網路媒體已被關閉。回憶初任時覺得這份工作新鮮有趣，但2014年雨傘運動後，香港新聞環境惡化，有趣逐漸化為責任感；勞銳說，香港是「家」，不管報導能否帶來好結果，書寫是記者無法迴避的責任。

自2012年反國教運動開始，香港陸續發生多起抗議政府施政方針的大型社會運動，但政治與媒體自由程度，卻是越抗議越惡化。港府2020年中旬通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（港區國安法 ），允許北京直接干預香港事務，「刀把子」正式朝向港人。

蘋果日報遭開鍘是關鍵指標，凸顯這把刀不是個裝飾品，也讓勞銳徹底明白，「不應存在的媒體」，都難逃被港區國安法「處刑」的命運；去年12月29日立場新聞被搜查，藝人何韻詩等現任及前高層被控涉發表煽動刊物，結果不令人意外。

香港記者協會主席陳朗昇回憶起去年12月28日舉辦的記協晚會時說，參加者都抱著「有這次、沒下次」的心情與會，自己在晚會上則鼓勵同業繼續守住新聞自由；未料，晚會結束不過數小時，港警出動搜捕立場新聞，他成了失業記者。

陳朗昇說，包括蘋果日報、立場新聞與網路電台「D100」主持人傑斯在內，有10位香港新聞工作者被拘留或羈押；許多記者低調不願多談，「但毫無疑問，這半年我們都成了主角」。

2018到2019年間往返港、台工作的端傳媒前總編李志德指出，港區國安法給予香港政府鎮壓新聞自由的「尚方寶劍」，原先香港的媒體管制與西方普世價值一致，港區國安法通過後，則轉向北京思維。

李志德以2019年為例說，端傳媒曾公開拒絕配合警方發函查案的要求，但同樣事件在國安法通過後，拒絕已無用，換來的會是直接上門搜索，蘋果日報及立場新聞就是最好案例。

港區國安法通過後，許多香港媒體在立場把控上如履薄冰，例如創辦至今超過60年的明報，開始在觀點版、副刊以及世紀版新增「編按」，強調刊出時事文章若提出批評，「絕無意圖煽動憎恨」。

任職香港媒體的楊洋（化名）指出，現在港媒環境和以前有很大區別，媒體需更謹慎，比如有電視台曾發通告，新聞用字須遵守「一個中國」原則，亦有媒體在政治議題上更講求平衡，需同時兼顧民主派與建制派的回應。

至於記者如何應對港區國安法，楊洋認為，前線記者沒有太多話語權與決策權，僅能依賴報導做紀錄發聲，比如即使清楚有些人是一派胡言，也會把他們的說法寫下來、直接呈現到讀者眼前。

陳朗昇也指出，香港社會依舊需要新聞，但記者需承擔報導內容可能遭受法律處罰後果，必須更小心處理外國制裁、中國議題等新聞素材。

「被捕」已是許多有想法港人的心理準備，有人選擇離港遠走高飛，勞銳則認為，「被捕的人這麼多，我憑什麼特別矜貴？」而且記者不僅是工作，更是信仰；當反對派與民主派人士被入獄後，緊接必定是處理「大麻煩」的香港媒體，為此自己更要守陣地直到最後。

勞銳分析，「記者」在反送中運動時被捧成明星，這並非好事，「台灣朋友要感到高興的是，因為你們不覺得記者那麼重要」；他指出，當記者需要被保護，代表情況不容樂觀，台灣還有批評政府的自由，香港已找不到太多公開批評政府說謊的人。

作為過去常在公開場合發言的記者，勞銳認為，不會有主流媒體自找麻煩聘用他，但他也要留下，因為新聞是很在地的事情，留在香港、才能明確感受社會細節變化，他要親眼見證香港會走到什麼樣的地步。

楊洋說，很慶幸找到一個還能接受的媒體，畢竟要報導香港新聞，還是要留在香港本地，而作為香港人，自己也想為香港做些事情；他為自己畫下停損點，如果有朝一日，香港只剩下如「大公報」、「文匯報」等偏建制派媒體，就是必須離開故鄉的時刻。

1980年代出生、成長時遇上香港最輝煌時光的陳朗昇，跟勞銳一樣不打算離開香港。他指出，經歷過雨傘運動、反送中運動，自己與土地的連結越來越深，「香港給了我們很多，不能香港有什麼問題就走了」。

陳朗昇也說，即使環境艱困，記協會盡力堅持下去，提供記者法律協助、失業救濟金等，並會盡力爭取政府資料的透明、公開；雖然無法保證成效，但如果連記協都放棄爭取，就真的沒人會做了。