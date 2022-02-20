香港城大拆民主牆：重視溝通 學生守法將再開放

位於城大楊建文學術樓的「民主牆」被拆除，印有「民主牆」三個大字的黃色橫匾被工人拆走，牆身僅拆剩支架。（取材自城大校園電視「城市廣播」臉書專頁）

城市大學校方14日要求學生會遷出會室後，校內「民主牆」19日午亦被拆除。民主牆原本設於楊建文學術樓，昨有工人在現場架設圍欄，將灰色壁報拆除，牆上印有民主牆大字的黃色牌匾也被移走。

明報報導，城大表示，校方重視與學生保持溝通，在守法的情況下，將繼續開放真正屬於全體同學的民主牆，以讓大家發表寬廣自由言論。

據報導，至於是否由校方派人清除民主牆、事前有否諮詢城大持份者，校方則未有回覆。城大表示，大學設施從不屬於任何特定學生社團；日前學生會已向學生發展處交還所有場地，校方正按既定程序跟進，將盡快公平地分配校園空間以供使用，並會讓所有城大學生及合資格的學生組織獲得校園空間，服務逾2萬名學生。

報導稱，城大早前以學生會未如期提交審計報告為由，要求該會14日遷出會室，該會同日遷離並舉辦「臨別禮」。有學生會成員當日移走圍封民主牆的圍板，讓同學用便條貼上感言。城大校園電視「城市廣播」同日在社交網站稱，「臨別禮」結束後，多名保安晚上到場移除便條。

報導說，多間大學都設有民主牆，不少曾被貼上文宣或政治標語。其中香港 大學去年4月宣布與學生會「割席」及收回學生會會址後，校方同年7月清走民主牆等多處文宣；中文大學學生會於去年10月宣布解散，中大師生中心管理委員會其後接管以往由學生會管理的文化廣場及民主牆。