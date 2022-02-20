香港ICU病床六、七成滿 有染疫者「等到死」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

隨著驗出陽性人數急升，重症愈來愈多，香港 醫管局總行政經理何婉霞表示，昨有逾十人危殆，數十人嚴，深切治療部（ICU，加護病房）病床使用率已達六、七成，醫生工會稱警號已響起，憂接下來是ICU爆滿。

明報報導，有ICU醫生表示近日已有須洗腎的染疫者未等到入ICU已離世。有公院資深醫生表示，萬一ICU爆滿，料難維持醫護與病人1比1的人手比例，甚至可能要讓生存機會較高的病人才獲編配ICU床位。

據報導，寒冷天氣警告至昨維持兩日，急症室外帳篷仍有人等候。昨晨11時許，明愛醫院有20多人在停車場的帳篷等候，也有數人在急症室外的病床上。至昨午1時許，帳篷區的人均穿上雨衣，不少人在雨衣內穿多層衣服和披上鋁紙。昨午2時許，護士安排所有人入懷明樓，病人狼狽收拾行裝，護士撐傘助他們遷到室內。

報導稱，市民江先生的68歲母親是乳癌患者，昨晨快速測試呈陽性，他見母親氣促、發燒、喉嚨痛，擔心不已，早上11時許與弟弟致電999召救護車，母親被送到明愛醫院登記後只能等候。在戶外等了約3小時，江一度被通知母親拿到樣本瓶後須回家，不會有醫生診症，他十分不滿，「天氣這麼凍，如果只得一個樽，我媽媽為何要在這裡等？」其母最終可見醫生，並獲樣本瓶及藥物，三母子約下午4時多離開。

報導引述何婉霞表示，前晚已將病人移入室內，但昨仍有人在戶外，主要是較年輕病人覺得室內侷促，在室外等檢測 結果。