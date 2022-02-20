香港1天增15死 第5波近9成亡者未打疫苗

香港示意圖。圖／shutterstock

衛生防護中心分析第五波自12月31日起計的46宗死亡個案，近九成人沒打疫苗 ，僅6人已接種新冠疫苗。港府表示，目標在未來3星期，為大多數合適的長者完成第1針接種。專家呼籲兒童、孕婦盡快打針。

大公報報導，昨日新增15名患者離世，是連續第二日錄得雙位數死亡個案，年齡由50至99歲，多為長者，並有超過10名病人危殆。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，46宗死亡個案中，40人均未接種新冠疫苗，已打針的6名患者中，3人已打2針科興，1人已打2針復必泰（BNT、輝瑞），另2人打了1針科興。她指出，難以估計疫情 發展，目前未有回落跡象。

截至昨晚，80歲或以上長者的第一針接種率只有42.6%，3至11歲兒童只有16%人已打第一針。公務員事務局局長聶德權表示，長者與兒童是港府的主力推動對象，正動員更多醫護到安老院舍打針，會繼續派出流動接種車到長者居住地區，以及配合教育局 及衛生署，為學童提供到校接種，有需要再加開接種中心。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，今波疫情兒童染疫後病情嚴重，主要是因為未接種新冠疫苗。有數據顯示，孕婦感染後，病情會較嚴重，並增加早產機會，因此建議兒童及孕婦盡快接種，又指復必泰和科興疫苗對孕婦均安全。

上水屠房因為爆疫而一度關閉，昨日完成消毒，活豬昨日可以進場，傍晚6時後恢復拍賣，屠宰服務恢復正常。受事件影響，屯門新墟街市昨日早上只有約三、四成豬肉檔有開門營業，有檔主表示，可從荃灣屠房取貨。

此外，已知很多不同地盤都有確診個案，但現時未有要求地盤「硬性停工14日」。