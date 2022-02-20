我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

港確診燒不停 恐日增3萬 官員：進入戰時狀態

香港特派員李春／香港20日電
香港19日再添6063例確診，又有15人染疫死亡。由於疫情持續嚴峻，以往假日萬頭攢動的尖沙咀海濱人流稀少。（中通社）
香港19日再添6063例確診，又有15人染疫死亡。由於疫情持續嚴峻，以往假日萬頭攢動的尖沙咀海濱人流稀少。（中通社）

香港昨天新增確診個案未如預測破7000，但仍在逾6000的高位，更有專家稱香港未來可能日增確診個案2萬至3萬宗，要到4月才會達到頂峰。

香港19日新增確診個案6063宗，其中只有4宗是輸入個案，另外初步陽性個案7400宗。

香港勞工及福利局局長羅致光19日接受電台專訪形容，香港已進入戰時狀態，要視抗擊疫情為壓倒一切的責任，要每一兩天就滾動式調整處理事項的優先順序。

香港老人院等各類院舍繼續爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，19日新增30間院舍出現確診患者，累計已有190間院舍出現個案，包括逾120名職員及逾450名院友染疫。

另一新爆疫熱點是建築工地，將軍澳─藍田隧道工地早前出現群組感染，估計多是在居住地感染將病毒帶到工地，當局會要求清洗及為工人做測試。

香港醫院管理局行政經理何婉霞說，再有160多名醫管局員工初步確診，醫管局累計已有數百名員工染疫，會加強招聘自選兼職人員。另，原滯留醫院外部的病人基本已移到醫院室內地方。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，這波疫情高峰有可能達到每日2萬至3萬宗確診，參考其他國家情況，估計香港疫情到3月至4月才會「見頂」，市民須盡速接種疫苗。

香港警方19日透過社交媒體說，警察反恐特勤隊會在各區檢測設施不定時的高姿態反恐巡邏。

第二批內地援港抗疫醫療防疫工作隊共114人，經深圳灣口岸赴香港。（新華社）
第二批內地援港抗疫醫療防疫工作隊共114人，經深圳灣口岸赴香港。（新華社）

另，第二批大陸援港抗疫醫療防疫工作隊的114人昨從深圳灣口岸抵港，將全力配合港府展開抗疫工作。多名跨境貨車司機因確診令香港市場食物供給不暢，經粵港兩地政府部門協調，前晚已開通多條水路運輸通道。昨天清晨4時許，首批抵港新鮮蔬菜自廣州番禺港抵達香港油麻地，共200箱合計3噸。

香港 疫情 疫苗

上一則

衡水桃城中學 被曝2套課表 學生控違規考試、體罰

下一則

隋文靜、韓聰擁抱…有CP味 網友起鬨：快原地結婚

延伸閱讀

高確診遇到低氣溫 香港「衰到貼地」

高確診遇到低氣溫 香港「衰到貼地」
許冠傑、郭富城為香港抗疫出力 捐2000份新冠檢測劑

許冠傑、郭富城為香港抗疫出力 捐2000份新冠檢測劑
紐約動漫展 未釀Omicron超級傳播

紐約動漫展 未釀Omicron超級傳播
全家皆愛吃香港蛋塔

全家皆愛吃香港蛋塔

熱門新聞

在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
陳巍奪金消息一度登上微博熱搜，但中國網民對他鮮少祝賀。（奧運會官網）

陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

2022-02-11 02:24
一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
痞幼在抖音擁有千萬粉絲。（取材自微博）

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

2022-02-12 11:05

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說