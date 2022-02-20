港確診燒不停 恐日增3萬 官員：進入戰時狀態

香港19日再添6063例確診，又有15人染疫死亡。由於疫情持續嚴峻，以往假日萬頭攢動的尖沙咀海濱人流稀少。（中通社）

香港 昨天新增確診個案未如預測破7000，但仍在逾6000的高位，更有專家稱香港未來可能日增確診個案2萬至3萬宗，要到4月才會達到頂峰。

香港19日新增確診個案6063宗，其中只有4宗是輸入個案，另外初步陽性個案7400宗。

香港勞工及福利局局長羅致光19日接受電台專訪形容，香港已進入戰時狀態，要視抗擊疫情 為壓倒一切的責任，要每一兩天就滾動式調整處理事項的優先順序。

香港老人院等各類院舍繼續爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，19日新增30間院舍出現確診患者，累計已有190間院舍出現個案，包括逾120名職員及逾450名院友染疫。

另一新爆疫熱點是建築工地，將軍澳─藍田隧道工地早前出現群組感染，估計多是在居住地感染將病毒帶到工地，當局會要求清洗及為工人做測試。

香港醫院管理局行政經理何婉霞說，再有160多名醫管局員工初步確診，醫管局累計已有數百名員工染疫，會加強招聘自選兼職人員。另，原滯留醫院外部的病人基本已移到醫院室內地方。

香港疫苗 可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，這波疫情高峰有可能達到每日2萬至3萬宗確診，參考其他國家情況，估計香港疫情到3月至4月才會「見頂」，市民須盡速接種疫苗。

香港警方19日透過社交媒體說，警察反恐特勤隊會在各區檢測設施不定時的高姿態反恐巡邏。

第二批內地援港抗疫醫療防疫工作隊共114人，經深圳灣口岸赴香港。（新華社）

另，第二批大陸援港抗疫醫療防疫工作隊的114人昨從深圳灣口岸抵港，將全力配合港府展開抗疫工作。多名跨境貨車司機因確診令香港市場食物供給不暢，經粵港兩地政府部門協調，前晚已開通多條水路運輸通道。昨天清晨4時許，首批抵港新鮮蔬菜自廣州番禺港抵達香港油麻地，共200箱合計3噸。