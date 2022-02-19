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美媒：香港「一國兩制」磨蝕 追隨內地清零陷兩難

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港第五波疫情猛烈，確診案例數量屢創新高，官方不輕言實施封城或強制全民篩檢。明報引述華爾街日報17日發表報導「Omicron和政治如何戳破香港」，稱Omicron近日突破香港防線，但「真正更深入的損害」是商界對香港管治的信心。

報導稱，香港目前正面臨兩難，一面是北京堅持要推動未必可行的「動態清零」，另一面是作為一個國際商業都會隔絕於世的實際後果，而過去一年港府的選擇愈來愈受質疑。

香港獨有的「一國兩制」模式多年來運作良好，原因是香港在與內地關係緊密之餘擁有充足自治，當內地政策不適用時，香港能走自己的路，但「不幸地，現在這條方程式的後半部分已嚴重磨蝕」，包括公共衛生和小學教育都已在北京被指施壓香港後變得政治化。

此外，紐約時報17日發表文章「香港面臨新疫情危機：無法與病毒共存，也無法清零」，內地政府要求的清零策略未能在香港複製。香港仍保留內地未曾有過的某些自由，無法動用全套威權主義工具或不惜一切代價，動用似乎無限的人力阻止病毒傳播。報導稱衛生專家指出，香港疫情危機反映了其獨特政治模式的局限。

伴隨疫情擴大，香港行政長官林鄭月娥最初仍試圖畫分香港防疫上的特殊性，直言由於語言差異，由內地人員赴港全面篩檢的作法並不切實際。農曆春節期間，疫情發展逐漸失控，中國官媒、中共黨媒陸續發出多篇評論批評香港防疫，呼籲必須採取同內地動態清零做法。

紐約時報引述北京航空航天大學法學院副教授田飛龍意見指出，香港抗疫出現漏洞和搖擺，說明香港政府仍存在一些不夠忠誠的官員和兩面派，應該進一步從制度上將他們淘汰出來。

香港中文大學中國研究中心客座教授林和立說，雖然港府聽從來自北京的指示，但他們對全速前進仍有猶豫，他們知道大多數香港人不信任中央政府的做事方式。一些人也擔心，當局會以最近的疫情為理由，推出更多的監控措施。

環球時報18日報導指出，中國第13屆全國政協常委、香港衛生署前署長陳馮富珍認為，對香港來說，這次抗疫不僅關乎人民生命安全，也是對「愛國者治港」實際能力和成效的關鍵測試，唯有堅持與中國發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情。

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