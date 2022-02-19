香港24日實施疫苗通行證 零售協會：商場人流恐減半

曾經繁華的香港銅鑼灣購物區因疫情而關閉。（美聯社）

港府10日起進一步收緊社交距離措施。香港零售管理協會的調查顯示，實施新措施後一周，零售商 的銷售額按周錄得雙位數跌幅，部分商戶生意更勁減六成，尤其是疫情 重災區的人流已減少5成。協會主席謝邱安儀形容，現時行業狀況是有史以來最差，雖然零售商未被勒令停業，但某些行業已等同停業，預期24日「疫苗通行證」推行後，有近70%零售商憂慮，將導致商場店舖人流及生意大跌逾半。

綜合港媒報導，香港疫情持續惡化，拖累零售業 表現，零售管理協會於14至16日期間，訪問了22間，共聘請逾7萬名員工的公司，當中80%指農曆新年期間生意較前年差，有40%指營業額跌幅達40%。

位於深水埗黃金商場店家表示，自農曆年除夕前收緊防疫措施後，商場人流僅剩一半，銷售額與去年同期相比，也減少三成左右。至於跟疫情前比較，更有90%受訪公司的生意大跌最少80%，協會預期，上半年本地零售銷售將明顯下滑。

港府將於24日起實施疫苗通行證，有近70%受訪零售商憂慮，將導致商場店舖人流及生意大跌逾半，不過，只有少數業主願意減免舖租。另有八成認為街舖人流及生意將同告下挫，而跌幅或不及商場店舖嚴重。

謝邱安儀說 ：「其實(零售業表現)一定是一個負增長，但負增長多少現階段仍未有定案，暫時來看只是看了限聚令收緊了兩三個星期，跟之前星期比較，見到跌幅大致是10%至20%，不過，如果說整個半年的情況，我們要時間再觀察，但相信跌幅不會是很輕微。」

謝邱安儀說：「有70%公司仍未有任何租金上的幫助，不過，即使在30%公司中的幫助暫時都是很小，都只是1個月，即2月份得到某程度上的租金紓解，但都只是很少部分。」

協會又稱，零售業在疫情期間未得到港府太多支援，希望當局能即時提供支援，包括強制商舖業主寬免租金，將零售業納入防疫抗疫基金，以及待疫情緩和後，立刻推出電子消費券。