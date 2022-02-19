高確診遇到低氣溫 香港「衰到貼地」

圖為香港患者17日在戶外病床候診情形。（路透）

春節後年初五（2月5日），香港 新增351宗新冠病毒確診個案，那時說是香港爆疫兩年來新高，誰又能料到，後來可以大增十倍到3000多宗，加上初步確診個案，天天都是「染疫過萬」。

香港疫情 日日嚴竣，人們對天天過萬的數字有些麻木，但對淒風苦雨中仍躺在醫院院子中的確診病人，還是深感震驚。

香港確診者日日大增，香港有醫院連日來都有確診者要在戶外露天位置等候入院。在香港明愛醫院，昨天下午仍有約百名患者在急症室外等候，病床就架在醫院院內，臥床的多是長者，他們用多層被鋪和衣物包著身體保暖，院方擺放了數部暖爐，設置了隔板和拉起錫箔紙，為這些病人擋風。

病人要在戶外吹寒風的，不只是明愛醫院，還有新界的博愛醫院、瑪嘉烈醫院。病人在寒風微雨中瑟縮，也有病人無奈取藥回家休息。

香港疫情大爆發，多人在醫院外等候入院治療。圖為天冷等候入院的小朋友披上醫院為其準備的錫箔紙禦寒。（新華社）

昨天香港天文台發出寒冷天氣警告，說未來幾天天氣寒冷，市區氣溫會下降到攝氏9度，雨勢還有可能頻密。其實這兩天，香港都持續寒冷，風勢頗大及有雨。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞稱，有3099名確診或初步確診病人在公立醫院留醫，另有約2200人在竹篙灣隔離，病床使用量已經達到九成上限，多家醫院外設有臨時帳篷容納病人，由於天氣寒冷，正設法使用室內地方收容戶外等候病人，目標昨天安排所有病人進入室內。但要考慮通風及人流等問題，平衡風險。港府也說正尋找不同室内設施，讓病人等候入院。

有老香港人說，今次香港「衰咗（倒楣了）」，還是數十年來「衰到貼地」的一次，那是一敗塗地的意思。不過香港各界也動了起來，地產商新世界發展表示願意將灣仔會展作為檢測 用途；恒基地產表示可以提供地皮興建方艙醫院；李嘉誠集團旗下4間飯店將提供3000間房作社區隔離，旗下超市及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等滿足市民日常生活所需；香港計程車司機組成的抗疫專屬車隊昨天起投入服務。