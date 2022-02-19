港疫情緊急 特首選舉延5月 新增3629例確診7600初陽

有鑑於香港疫情嚴重，港府宣布，特首選舉延到5月。圖為2017年3月26日林鄭月娥（中）獲選為香港特首時留影。（中新社）

香港 爆疫，情勢嚴竣，香港特首林鄭月娥昨晚臨時召開記者會，宣布引用香港的緊急法，將原訂3月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日，提名期也由原來的2月20日，改為4月3日開始，至4月16日結束。

林鄭在記者會上說，香港正面對兩年抗疫以來最嚴峻局面，港府要集中力量應對疫情 ，不應分心，亦不容有失。林鄭稱，選舉決定押後到何時，要考慮疫情預計可能要2至3個月才能受控。

她指前年香港面對第3波疫情時，亦同樣引用緊急法押後立法會選舉，當時高峰的單日確診個案是149宗，大約一半是輸入病例，而今次第五波疫情在春節後急速惡化，個案以幾何級數上升，17日病例多達6100多宗，絕大部分是本土個案，而本月首16天累計病例有1萬5000宗，幾乎相當於過去兩年的確診總數。

她又稱，目前疫情已大大超越港府應對能力，選舉活動本身亦有一定公共衛生風險，在社交距離限制下，特首選舉候選人無辦法進行競選工作，削弱選舉公平性、公正性和公開性，亦影響未來特首的認受性。

她還表示，港府會加大力度採取措施，包括正在制定全民檢測 方案，目前不考慮封城，會參考澳門及內地全民檢測兩次或三次。她呼籲市民減少非必要的外出，盡快接種新冠疫苗，同時提醒外傭，有關部門對於「限聚令」的執法行動將不再仁慈，罰款金額為1萬港元（約1281美元）。

衛生署衛生防護中心昨公布，香港新增3629宗新冠病毒陽性病例，令個案累計突破4萬宗，當中僅2例是輸入病例，其餘全是本土病例，幾乎都是Omicron病毒株，當日還有約7600宗初步陽性病例。醫管局總行政經理何婉霞表示，全部病人中，約10人情況危殆。過去24小時，再多10名病人離世。

此外，香港電台報導，中聯辦主任駱惠寧昨主持抗疫行動視像會議，長實主席李澤鉅因病未出席，集團發言人表示，李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，正等待檢測結果。多間公立醫院外，連日來有長者在戶外地方臥床等候入院，由於香港天文台發出寒冷警告，醫管局說，正陸續騰空醫院室內地方，安排在戶外等候的病人進入室內。