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醫護吃緊 如在戰地…港長者露天兩日等入院

香港新聞組／香港18日電
港疫情失控，圖為長沙灣明愛醫院架設在急診室旁空地的臨時病區。（中通社）
港疫情失控，圖為長沙灣明愛醫院架設在急診室旁空地的臨時病區。（中通社）

香港收緊防疫措施至二人限聚令等滿一周，第五波新型冠狀病毒疫情升勢未停，持續有大批病人在公立醫院外露天等候，有長者要等兩日才能入院。有視障病人不懂求助，冷至全身顫抖，醫護感覺如在「戰地」。

綜合媒體報導，公立醫院隔離病床使用率持續逾九成達上限，急症室外的病人昨在冷雨中排長龍。明愛醫院昨已在冷雨下為病人加帳篷擋風雨。有公立醫院消息人士表示，明愛醫院戶外放了約50張床，面對再轉冷，今午會取消普通科門診，騰空該處先將戶外較體弱病人收入室內。他說與明愛醫院同屬九龍西聯網的醫院已盡力協助分流病人，但各院都滿，醫護已盡力而為。

另有消息稱，各公院正在室內找地方安置病人，甚至考慮外科病房、院內行人天橋等。

明愛醫院急症室護士表示，現時急症室有如「戰地」，近日接觸的患者平均要在戶外輪候近兩日才能入院，當中絕大部分為長者，醫院已加開病房接收患者，但該房40張病床一日內爆滿，另開放室內的老人科日間中心讓病人等候，卻只能放10多張床，故優先收容幼童及年齡較大長者；資源亦嚴重不足，要借用部分救護車上的輪床。

除了明愛及聯合等重災區，部分港島醫院急症室外亦見人潮，近日候診位置已坐滿人，尤其黃昏及晚上當值醫護較少，需更多時間安排病床，部分患者要等10小時以上，曾有人在戶外「由夜晚等到天光」。

因應周末天氣預料將進一步轉冷，有團體17日向明愛醫院苦候的病人送暖，送贈多部暖爐予有需要病人使用。現場消息指，暖爐為新世界集團贈送，預計約100部暖爐，可以分送多間有需要醫院。

另外，新世界集團發言人早前公布，因應疫情嚴峻及公立醫院床位及隔離措施不足，集團已向政府提出，借出旗下位於新蒲崗的九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施。集團於上周亦捐贈20萬套快速抗原檢測包，予有需要的基層人士。

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