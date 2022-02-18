1天增6116例確診 救兵到 林鄭月娥：考慮全民檢測

內地支援香港抗疫流行病學專家組17日下午抵達香港開展工作，全力支援香港做好病毒溯源、疫情分析和風險研判等，幫助香港盡快穩控疫情。移動核酸檢測車抵達香港。（新華社）

香港疫情 繼續惡化，確診個案突破6000大關，再創疫情以來新高。醫療系統崩潰下，港府已決定調整確診患者離院時間。內地專家組昨天下午進入香港，香港特首林鄭月娥昨在迎接內地專家時表示，若能大幅提高新冠病毒檢測 能力，全民病毒檢測是一個考慮的方案。

香港17日新增6116例新冠病毒確診，僅九例是移入個案，同時報告初步陽性個案，約有6300例。另外，香港再多24名確診病人離世，其中15人是過去一天中不治。

香港公立醫院已不勝負荷，公立醫院有超過140名醫護人員初步確診。有醫院在戶外架設帳篷設立分流站，部分患者連日露天臥床候診。香港醫院管理局總行政經理何婉霞表示擔心，將會盡快安排患者入院。

香港政府為加快社區隔離設施流轉，已放寬患者離開條件，感染者若家居情況許可，檢測陽性起計七天後，得到陰性報告，即可返回家中，至第14日再獲陰性結果可以自由出入。

香港民間盛傳將實施全民強檢，750萬香港人依身分證號碼實施三次強制檢測，不檢者罰款1萬港元，抽檢樣本送深圳化驗。

林鄭月娥昨表示，香港核酸檢測能力，可做到一天約30萬次，但仍難以應付全港700多萬人口。她已向北京提要求，希望提高香港檢測能力，當有此能力，「全民病毒檢測是一個考慮方案」。至於是否需以禁足或封區方式推行全民強檢，林鄭說，一個城市是否要禁足、封城，要考慮城市特點，如果香港要做全民強檢，會盡量考慮香港一直採取的做法。

昨抵香港的四名內地專家均來自廣東，組長為廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏，隨專家組到港的還有化驗師等相關工作人員及流動核酸檢測車。

香港新聞組／香港18日電

倘若林鄭政府真的要推動強制型大篩檢，內地派來的醫療團隊將協助全區篩檢，檢體樣本將由深圳或其他鄰近政府「協助檢驗」。聯合報轉角24小時分析，此一強制性的防疫手段，不僅直接涉及不配合篩檢的法律懲罰，由中國醫療團隊主導並取得全香港所有民眾的檢體資料，也讓本就充滿疑慮與嫌隙的港人輿論很難接受。

除此之外，香港目前的疫情走勢並不樂觀，若當前狀況未有改善，預料在未來一至兩周內，香港的每日確診就可將「日增破萬」。但目前香港本地光是連「收容染疫者隔離」都有量能問題，要如何安置從中國本土馳援赴港的大批醫療團隊，也讓港府與深圳的交涉很是頭痛。

假若中國戰疫團要直接駐紮在香港，港府要怎樣安置這些「內地救兵」？假若要讓他們往來深圳珠海與香港「通勤防疫」，在香港疫情預料擴散的當下，這些篩檢特遣隊也將冒著待香港疫情「逆火燒回中國本土」的巨大風險？

除了地毯式全港普篩的政治問題外，港府規畫的「全員篩檢，每周一次，連續三回」做法，也將以每日至少100萬人次為行動基準，但連續至少21天的百萬人大調動，會對香港的日常經濟活動帶來多大的衝擊？集中交叉會否擴大疫情的瞬間爆發？種種問題與巨大的動盪，全都讓這座不安的都市更顯焦躁。