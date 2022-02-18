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分析：香港特首選舉無關控疫 北京說了算

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港特首林鄭月娥仍未表態是否競選連任，香港時事評論員劉銳紹昨天表示，宏觀上疫情與特首選舉無關，即使林鄭控疫差，北京中央也可能批准她連任，再處理基本法23條立法。

中央社報導，劉銳紹表示，宏觀上疫情發展與特首選舉無關，處理疫情能力只是北京敲定下任特首時其中一個考慮因素，但並非絕對或唯一的因素。在北京眼中有更重要的考慮因素，所以林鄭處理疫情差，與她能否連任無關；只是林鄭一旦參選，會被其他候選人以此來攻擊她。

劉銳紹表示，任何人做下屆特首，都必定是北京政策的忠實執行者，北京已牢牢掌控特首選舉，及對香港的全面管治，所以北京不急於就下屆特首人選拍板，可以等到最後一分鐘才決定。

他舉例說，2012年特首選舉，本來唐英年是大熱門人選，但最終是梁振英當選。2017年特首選舉前，習近平曾與曾俊華握手，令曾俊華行情看漲，但最終也是林鄭月娥當選，體現了中國政治的飄忽性及不可預期性。

據報導，劉銳紹表示，習近平對香港控制疫情作出重要指示，既可解讀為若中央支持林鄭月娥連任，將來控疫成功便可以為林鄭加分；也可解讀為中央不願林鄭月娥連任，由中央主導香港控制疫情，林鄭失去其領導角色。

報導稱，針對港府計畫今年底前把基本法23條草案提交立法會審議，劉銳紹表示，他估計中央會優先考慮有關23條立法的工作，不排除安排林鄭月娥連任處理這項工作。

「她連任後，23條立法通過，不等於她可以完成5年任期。至今沒有特首可以完成10年兩屆任期，忠心如董建華也只做了7年半，梁振英只做了一屆。」劉銳紹說。

不過，劉銳紹預計，本屆選舉會有二至三名候選人可獲足夠提名入閘，顯示香港是有競爭的選舉；現在有意參選者未獲北京發出訊號，所以未敢宣布參選，相信他們已向北京顯示忠誠，「現在特首選舉在北京，而非香港」。

北京 香港 疫情

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