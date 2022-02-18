港疫情失控 特首延選聲起 譚耀宗、劉淑儀倡議押後

特首選舉於3月27日舉行，但因疫情關係，延選聲音出現。圖為香港特首林鄭月娥 。（取材自中新網）

香港特首選舉將於3月27日舉行，有全國人大常委提議，港府應考慮押後特首選舉，特首林鄭月娥表示，遵從國家主席習近平指示將抗疫視為壓倒一切的任務，「換句話說，我們不會分心做其他工作」。

明報報導，根據《行政長官選舉條例》，若提名 期結束時沒有候選人獲有效提名，則會將提名期結束後的第42日，或緊接該日後的星期日訂為新投票 日。今屆特首選舉提名期將於3月5日結束，倘屆時無人取得足夠提名入閘，投票日依例將延至4月17日舉行。

全國人大常委譚耀宗昨在商台節目指出，國家主席習近平指示穩控疫情 壓倒一切，選舉會對抗疫造成影響，特區政府和中央要研究選舉安排。他表示，港府應考慮押後特首選舉。

據報導，譚耀宗表示，難估計《條例》容許押後42日是否足夠，因目前疫情仍未見頂。倘選舉要延期更久，他未正面回應會否由人大常委會作決定，僅稱「辦法有好多」。至於選舉會否押後至七一後舉行，令特首要延任，譚稱人大常委會曾作決定讓立法會延任，要視乎中央和特區政府考慮。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，倘選舉延期至七一後，特首一職會出現真空，不論委派臨時特首或由林鄭月娥延任，均可能引起爭議和認受問題。行政會議成員、資深大律師湯家驊亦不贊成將選舉延期至七一後，稱《基本法》訂明特首任期為5年，屆時或需人大常委會修改《基本法》，「可大可小」。他又說，若選舉押後，將壓縮下任特首籌組新政府的時間，會造成不公。

盛傳有意參選的新民黨主席葉劉淑儀建議押後選舉，讓全社會聚焦抗疫，稱疫情非常嚴峻，參選人沒可能辦正常競選活動。她認為可按《條例》押後至提名期結束後42日舉行選舉，相信屆時疫情會改善；如需再延期，則可緊急修改選舉條例，毋須引用《緊急情况規例條例》，有信心可在七一前投票，政府如期換屆。

報導指出，已宣布參選的冼國林則對押後選舉有保留，他稱選舉只有約1500名選委有權投票，加上政府7月1日換屆，延期多久是一大問題。他稱已取得部分選委提名，若延期對其競選工程影響不大，相信選委不會因而放棄支持他。