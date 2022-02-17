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疫情惡化 香港總商會下調港今年GDP增長預測至1.2%

記者林汪靜／即時報導
新冠肺炎嚴峻將衝擊香港今年經濟表現。圖為長沙灣明愛醫院架設在急診室旁空地的臨時病區。香港中通社
新冠肺炎嚴峻將衝擊香港今年經濟表現。圖為長沙灣明愛醫院架設在急診室旁空地的臨時病區。香港中通社

香港歷史悠久的商業團體香港總商會17日表示，鑑於本土疫情惡化，將今年香港經濟實質增長預測由去年底發布的2.8%下調至1.2%，並預估至今年底失業率將上升至4.8%。

路透報導，香港總商會並促請財政司司長陳茂波在下周發表的「財政預算案」推出措施，避免企業倒閉，同時投放資源提升香港長遠競爭力。

香港總商會主席王冬勝指出，「Omicron變種病毒無可避免會延後通關，令企業恢復常態之路變得更為崎嶇。」

他指出，雖然部分企業能夠改以遠距工作的模式維持經營，但不是所有企業都適合這樣做；以接觸密集型行業為例，若嚴厲的社交距離規定延長實施，這類行業所受的影響將尤其嚴重，希望政府能盡快就此制定對策。

而香港因嚴防疫情輸入的嚴格入境及隔離措施讓不少外資企業感到困擾。王冬勝表示，香港作為國際金融和商業中心，必須繼續發揮競爭優勢，同時拓展新領域，這些措施將能有效向國際投資者和香港市民展示香港由始至終仍然是一個充滿活力、開放的城市。

香港總商會最新預測，香港今年全年零售銷售將收縮2%，去年底預測為增長5%；失業率預測則由3.7%修訂至4.8%；商品出口增長為6%，較原預測下調1個百分點。

香港去年下半年經濟逐漸復甦，但今年初爆發的第五波疫情，情況為新冠肺炎疫情兩年來最糟，港府已重啟嚴厲的社交距離措施，多個行業目前仍須暫停營業，使得原本正在復甦的經濟再受重創。

香港 疫情 社交距離

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