港姐是「女版韋小寶」 認錯劈腿7男有「病態關係」

陳楨怡曾是港姐亞軍。（取材自Instagram）

25歲女藝人、前港姐亞軍陳楨怡（Celina）最近被歌手周子揚爆料腳踏七條船，她曾對外承認有位圈外男友Andy，但又被爆和TVB力捧新人林正峰、何超蓮前男友黃俊豪、前天堂鳥成員Lincoln，還有南韓 廣告男模、女藝人馮盈盈的女助手等人都「關係匪淺」，加上正牌男友以及爆料者周子揚，總共有7人。陳楨怡的清純人設一夕之間崩壞，被香港 媒體封為「女版韋小寶」。

陳楨怡清純人設崩塌。（取材自Instagram）

香港01報導，周子揚透露，陳楨怡這麼做的原因是為了爭取更多機會，靠近大家都有目的，周子揚直言自己很愛陳楨怡，但對方已經一個月沒與他聯繫，周子揚也曬出一系列與陳楨怡的對話截圖，內容包括「想Baby」、「Baby今天冷喔，多穿一點」、「你在幹嘛？想你了」、「愛你，你回家了嗎」等等，證明自己與女方關係親密。

面對「小王」的指控，陳楨怡15日在Instagram發文認錯，寫道：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果。但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」