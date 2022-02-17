胡世全3度選特首 林鄭、李家超動向受關注

工商物業投資者的胡世全，16日宣布參選特首。(本報資料照片)

香港 特首選舉，工商物業投資者的胡世全16日宣布參選，令宣布參選者增至兩人。以實力和背景論這兩人都不算黑馬。香港政圈仍關注現任特首林鄭月娥會否競選連任，警察出身的政務司長李家超會否參與角逐。

香港第6屆特首選舉確定3月27日舉行，香港選舉管理委員會宣布2月20日展開提名 期，至3月5日截止，這意味著有意參選者必須在3月5日前亮相。

胡世全16日與妻子及選舉團隊舉行記者會，以團結市民、邁向世界為選舉口號，同時公布六大方向的政綱，提到人人要有安樂窩、保障市民有優質醫療服務、老有所養、社會繁榮安定、培養愛國情懷、讓兒童能茁壯成長等。

胡世全實際是建制政黨民建聯成員，他稱是香港疫情 嚴峻給了他時機再次宣布參選，他指責港府在第五波疫情中太遲向北京求助，市民因疫情陷於水深火熱。

胡世全現年62歲，曾在2012年、2017年連續兩次宣布參選特首，但兩次都未取得足夠選舉提名。

早前，香港建制派網紅冼國林首個宣布參選特首。洗國林60歲，職業商人，以「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」為競選口號。

香港特首選舉這次首度依新選舉辦法進行，參選人要在1500名選委中，至少188名選委、且選委會中的每個界別要取得至少15名選舉提名。這對知名度不高、背景不深的參選者來說，難度不小。