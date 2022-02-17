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醫療崩潰 再增119醫護染疫 急症護士個個做到啞了

香港新聞組／香港17日電
香港第五波疫情日趨嚴重，公營醫療系統超出負荷，其中伊利沙伯醫院、明愛醫院、聯合醫院及博愛醫院在戶外位置設置多個帳篷及病床，供大批染疫病人等候。（中通社）
香港第五波疫情日趨嚴重，公營醫療系統超出負荷，其中伊利沙伯醫院、明愛醫院、聯合醫院及博愛醫院在戶外位置設置多個帳篷及病床，供大批染疫病人等候。（中通社）

新冠患者急增，加上醫護染疫令人手百上加斤，醫管局昨公布多119名員工染疫，暫無病人列為密切接觸者，26名員工列密切接觸者須檢疫。有伊利沙伯醫院急症室護士透露，部門日更每更應有約10多人當值，但近日接連有護士染疫，每更有兩三人缺勤，人手嚴重不足，「個個收工做到啞了，連『好累』都沒法說出了」。

明報報導，公立醫院病床不敷應用，醫管局總行政經理何婉霞說，目前香港公立醫院隔離病床的使用率達九成以上，達到上限。對有病人在醫院戶外地方等待接受治療，表示不好意思，指醫管局正盡量增加隔離病床數量，希望改善情況。

據報導，沙田威爾斯親王醫院有數十人在急症室外過夜，深切治療部改為開放式以接收更多病人；明愛醫院急症室外的戶外分流區人數不減反加，而瑪麗醫院則將一個活動室改為「入院病人等候區」，以減少急症室候診病人數目及交叉感染風險。

報導稱，香港公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，染疫醫護遍布各崗位，有醫院感染控制組都有人染疫，嚴重影響人手，部分原本調往其他治療設施的醫護，若屬內科或急症科會調回聯網幫助，並安排其他部門人手頂替。

報導說，醫管局昨起實行疫苗通行證醫管局策略發展總監李夏茵昨稱，目前約1%員工未接種疫苗，初步估算，即使有關員工未能上班，也不會嚴重影響服務。

此外，報導指出，多間院舍出現新冠個案，安老業界指不斷有員工對病毒呈初步陽性、被要求檢疫，導致三、四成院舍現人手危機，部分院舍更缺八成人手；有院舍不滿當局不接走初步陽性的院友，反而要部分員工隔離檢疫，令部分員工擔憂染疫而不敢上班，人手更短缺。

疫苗 香港

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