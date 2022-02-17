港人避疫偷渡 廣東鼓勵舉報 最高獎金7.8萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港疫情 嚴峻，傳出有人疑似坐船偷渡 回內地「避疫」。15人蛇14日凌晨由香港東涌碼頭集合，乘快艇偷渡珠海，之後分別前往廣州、深圳、佛山、東莞、惠州以及湖南、福建，目前已經追蹤到12人，當中有4人確診。返回湖南郴州的2名確診男子，涉嫌妨害傳染病等罪名被立案偵查。

廣東省惠州、珠海等地發通告，要求加強反偷渡和防控境外疫情移入，並鼓勵民眾舉報，最高獎勵50萬元（人民幣，下同，約7.8萬美元）。

湖南郴州昨公布兩起香港返湘人員新冠確診病例，指涉事兩名男子14日凌晨4時通過非法途徑（坐船）從香港入境廣東珠海，再利用提前準備的車輛和手機自駕前往郴州。兩人都是新冠肺炎確診者，已遭當地公安機構以涉嫌妨害傳染病防治罪等罪名，立案偵查。

廣東昨通報新增境外移入確診病例24例，其中19例來自香港。廣東珠海市發出通告稱，面臨偷渡疫情移入風險極高，要求各區即日起發動民眾檢舉偷渡相關線索，每抓獲一艘偷渡交通工具獎勵10萬元；而惠州也鼓勵民眾檢舉偷渡，最高獎勵50萬元。

此外，上海官方昨通報，新增13例境外確診者，其中3例來自香港。